Muere James Carter Cathcart, la voz de "Pokémon", a los 71 años

James Carter Cathcart, uno de los actores de voz más emblemáticos del mundo del anime y la animación, falleció el pasado 8 de julio de 2025 a los 71 años, tras un cáncer de garganta. Su muerte, ocurrida en el Calvary Hospital de Nueva York, fue anunciada por su esposa, Martha Jacobi, a través de redes sociales y grupos de fanáticos. La noticia generó una ola de homenajes y mensajes de condolencia por parte de colegas, seguidores y la comunidad internacional del doblaje y la animación.

Cathcart fue ampliamente reconocido por su trabajo en la franquicia Pokémon, donde durante más de 25 años dio vida a personajes icónicos como el Profesor Oak, Gary Oak, James del Equipo Rocket y el carismático Meowth, uno de los pocos Pokémon capaces de hablar con fluidez en la serie. Su participación comenzó en 1998, coincidiendo con el auge global de la franquicia, y se mantuvo constante a lo largo de más de 700 episodios y 15 películas de la saga. Además de Pokémon, Cathcart prestó su voz a otros proyectos destacados como Yu-Gi-Oh!, One Piece, Sonic X, Kirby: Right Back at Ya!, Teenage Mutant Ninja Turtles, y videojuegos como Shadow the Hedgehog. Su versatilidad, capacidad para dotar de matices y profundidad a personajes muy distintos, y su talento para la adaptación de guiones, lo convirtieron en una figura fundamental para la expansión internacional del anime en inglés.

En 2023, Cathcart anunció su retiro definitivo del doblaje tras ser diagnosticado con un cáncer de garganta avanzado que, según comunicó su esposa Martha, no respondía a los tratamientos convencionales. Pese a los esfuerzos médicos y el apoyo de sus seres queridos y fanáticos, su salud se fue deteriorando progresivamente. Martha Jacobi, quien dejó su propio trabajo para acompañarlo en sus últimos años, compartió actualizaciones regulares sobre el estado de James, mostrando la fortaleza y el cariño que los unía.

Tras su fallecimiento, colegas como Erica Schroeder, también actriz de voz en Pokémon, lo describieron como “uno de los seres más alegres, exuberantes, bondadosos y talentosos” que han existido en la industria, y destacaron su maestría como escritor, músico y amigo. Los tributos resaltaron su calidez humana, creatividad y la pasión con la que se entregó a su arte.