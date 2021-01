Si hiciésemos el ejercicio de ver los 368 programas –más de un año natural– de Equipo de Investigación, nos daríamos cuenta de que es un retrato de la evolución de nuestro país en la última década. En estos años hemos aprendido a conocernos mejor como sociedad. «El programa sobre la misteriosa muerte de La Veneno –con el que cumplirán esta noche su décimo aniversario– es un claro reflejo de lo que hemos cambiado. Ahora nos parece increíble que la sociedad de hace solo unos años diese la espalda a algunas realidades, como la de Cristina Ortiz». Así, Gloria Serra se muestra orgullosa de su «equipo» por «ayudar a quitarnos la venda y ser la voz de las víctimas y la denuncia social». «Hay que hacer reflexionar a la gente», añade.

«Los delitos no han parado, se han transformado. Me robaron el bolso durante confinamiento, mientras hacía la compra»

Uno de los grandes éxitos del programa ha sido reabrir algunas investigaciones que estaban cerradas en falso. Pero su directora aclara que su trabajo no es enmendar la labor policial ni meterse en su trabajo: «He conocido policías que se han llevado carpetas de casos a su jubilación para seguir investigando. Nosotros no somos justicieros. Siempre hemos confiado en la labor de los cuerpos del Estado, pero si podemos arrojar luz sobre algún caso lo haremos». Pero de lo que más orgullosos se sienten en Equipo de Investigación es de haber marcado a una generación de periodistas: «Cuando voy a dar alguna charla a las facultades, me dicen que me veían de pequeños. Me hace sentir mayor, pero me hace feliz», reconoce Gloria Serra, la directora del programa.

Como todo proceso de búsqueda, la investigación también conlleva mucha frustración. Algunas ideas que al principio parecen muy interesantes se acaban quedando por el camino. No todos los temas merecen una hora de «prime time» y no siempre damos con las fuentes deseadas. Pero, como la policía, nosotros nunca damos un caso por definitivamente cerrado, sino que lo aparcamos para resolverlos posteriormente. Con el caso de las niñas de Alcasser nos sucedió, estuvimos meses y meses investigando.

En el programa de esta noche ofrecerán por primera vez en televisión el relato de la madre de Cristina Ortiz «La Veneno», un testimonio sin precedentes que es fruto de una década de trabajo. «El único secreto para conseguir una exclusiva es la reputación y la confianza. Si la gente creyese que solo sacamos trapos sucios no se sentarían a contarnos su realidad. Nosotros no pagamos a nadie por hablar». Por este motivo el programa está en su mejor momento, con una credibilidad forjada en los años, aunque los comienzos no fuesen fáciles. «Nos costó mucho cuajar. Eran temas duros y no había un Jordi Évole que te lo hiciese atractivo, así que me tuve que inventar el personaje de la narradora», diferencia así a la directora del programa de la presentadora. «Afortunadamente yo nunca hablo con esa voz, sería insoportable», se ríe.

Con la de la madre y otras declaraciones esperan poder reabrir el caso de la muerte de Cristina Ortiz, cuyos familiares no creen que fuese accidental. «Desde Equipo de Investigación creemos que en esa época no se activaron los mecanismos habituales contra la violencia de género con Cristina. Hoy el caso se habría llevado de otra forma y por eso merece una segunda oportunidad». Aunque Gloria no quiere dar muchos avances, los próximos programas demostrarán que los criminales siguen delinquiendo incluso en pandemia. «Los delitos se transforman, pero nunca paran», algo que ella vivió en sus propias carnes. «Un día durante el confinamiento me robaron el bolso en el supermercado». En casa del herrero…