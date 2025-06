Nicky Jam recuerda en 'El Hormiguero' cómo fueron sus inicios en la música: "Improvisando en un supermercado"

Nicky Jam ha visitado esta noche 'El Hormiguero'. El rapero, considerado uno de artistas latinos más exitosos, ha recordado cómo fueron sus inicios en la música y cómo fue descubierto por una discográfica de la manera más más inesperada. Y es que el joven se encontraba en un supermercado, cuando de pronto se topó con un golpe de suerte, y es que una señora le pidió que rapease.

Captura de Nicky Jam con Pablo Motos en 'El Hormiguero' Antena 3

Nicky Jam recuerda su salto a la fama

Curiosamente, el marido de esa mujer era un famoso productor que no dudaba en ponerle en contacto con muchos DJ de la zona. "Siempre he tenido eso de improvisador, y yo lo hacía mientras empacaba la compra", ha explicado. "Así fue cómo me descubrieron, yo tenía una meta de hacer 20 dólares diarios y ese día estaba un poco triste porque no lo había conseguido", detalla. "Entonces, una señora me dice que improvise para ella y que vaya a su casa".

A pesar de que en un primer momento, Nicky no supo cómo tomarse ese ofrecimiento, finalmente se convertía en uno de los mayores golpes de suerte de su vida. "Al tipo le gustó, y a los tres días llegaron con un contrato". De hecho, el artista ha recordado que su primer disco ni siquiera tenía dinero para comprarse ropa, y llevaba en la caratula una camisa de su abuelo. "No se vendió muy bien, pero sirvió para que otros artistas de la talla de Daddy Yankee se fijasen en mí".