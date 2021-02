Al poco del confinamiento, desperezándonos de esos tiempos de recogimiento, Esty Quesada recibe una llamada de Nuria Roca. Viejas amigas, queda claro. Le pide la valenciana que le acompañe justo allí, a su tierra. La ruta está clara: Madrid-Valencia. A partir de ahí, hay mucho a la improvisación, como es el formato de «Road Trip» que se estrena hoy en TNT. Segunda temporada. Así comienza el viaje de dos amigas que acaban siendo tres, con la incorporación de Carmina. Sí, Carmina Barrios y lo que está claro es que el espectador acaba teniendo esa inequívoca sensación de saber cómo empieza, pero nunca jamás cómo acaba. Una aventura. «Ellas nunca saben lo que va a pasar, es la gracia del formato. A veces no sabes en qué punto estás de la realidad o de la ficción. Ellas no llevan guion. Esa estructura de planificación y producción es nuestra para conducirlas a un sitio y luego ya corre de su cuenta. Es una especie de gymkana en la que tienen que ir pasando por distintos sitios, pero es verdad todo el rato. Son muy diferentes, pero muy auténticas», nos relata Eva Merseguer, la directora de «Road Trip».

Road Trip

Carmina Barrios es la tercera en discordia, la nueva incorporación de esta temporada. «Me lo he pasado pipa, viajando sin marido y sin hijos. Hemos sido nosotras mismas al natural, sin maquillaje, sin peluquería y sin nada. Todo muy natural». Una incorporación que las otras dos integrantes del viaje desconocían hasta que comenzaron a rodar. «No es que no supiéramos quién iba a venir, sino que ni siquiera sabíamos que iba a venir alguien», dice Nuria Roca sobre la intervención de Carmina Barrios. «Su llegada ha sido un revulsivo para la serie. Es un personaje que no te esperas. Las tres somos tres perfiles de personalidades y generaciones diferentes, pero la cuestión es que en el fondo no somos tan distintas».

«Nuria y Esty se conocen mucho y no sabíamos cómo iba a encajar Carmina, pero se han repartido muy bien los equilibrios en todas las historias. Se cuidaban muy bien entre ellas. Esty tiene algo que cautiva la imagen, te quedas embobada, siempre tiene la frase perfecta en el momento perfecto y Nuria es la vaselina, se adapta a todos, es un gusto trabajar con ella. Todo lo quiere probar y nada le da miedo. Esta temporada se suelta más la melena», dice la directora de «Road Trip».

Esta noche se estrena con capítulo doble y así se hará cada viernes en TNT. Un recorrido en autocaravana en el que nada saldrá como estaba previsto y en el que, antes de llegar a Valencia, la popular presentadora de televisión y la polémica youtuber, conocida en redes sociales como «Soy una pringada», visitarán comunidades como Navarra o Aragón, y en el que volverán a visitar lugares sorprendentes y a cruzarse con personajes inesperados. «Tengo una amiga que dice que Eva (por la directora) es la persona que se encarga de cumplir todos mis sueños. Nos han puesto en situaciones muy dispares y divertidas. En algunas ocasiones me he cagado un poco, ella me lleva al límite, pero eso hace que sea divertido», relata Esty Quesada.

En el top de momentos divertidos se encuentra para Carmina la visita a una vaquería en la que acabó bebiendo leche recién ordeñada, «qué ilusión estar con las vacas y ordeñarlas, conforme lo hice me dio por beberla, luego me dio una patada que no veas. A mí me sentó muy bien la leche, pero creo que a uno del equipo no tanto, según me contó después», recuerda la protagonista de la cinta «Carmina o revienta».

«Son tres generaciones distintas. Carmina aporta la tranquilidad de la madre, de sentirte en el hogar, pero después está muy loca. A veces Esty, que es más joven, acaba siendo más conservadora que ella. Muchas veces pone paz entre Nuria y Esty. Es curioso», dice Eva Merseguer.