Definitivamente este es el uniforme (de jefaza máxima) de Nuria Roca para presentar ‘El Hormiguero’ siguiendo la tradición estilística de Pablo Motos

Ya no hay dudas. Este es el uniforme definitivo de ‘jefaza máxima’ de Nuria Roca para presentar ‘El Hormiguero’ mientras Pablo Motos sigue de baja por dar positivo en coronavirus. Y aunque según explicó el lunes la estilista del programa, Montse Nieto, pasaron una tarde muy estresante al enterarse de que Pablo no podía presentar y tener que improvisar el estilismo de Nuria Roca. Pero lo que está claro, es que después del tercer día presentando la valenciana nos hemos dado cuenta que no hay nada al azar en su estilismo y que Montse lo tiene todo muy bien estudiado.

Y es que el uniforme de los tres días que lleva presentando Nuria Roca ‘El Hormiguero’ ha seguido la misma fórmula; camisa blanca + pantalón negro.

Nada al azar, ya que es la misma combinación que hemos visto a Pablo Motos durante 15 años presentando el programa. Y no podemos aplaudir más la idea. Nos encanta que no haya diferencia conceptual a la hora de decidir el estilismo de Nuria por ser mujer. Así que solo nos podemos sentar y aplaudir. ¡Bravo Montse y Bravo Nuria!