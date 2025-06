Susana Díaz "clama" contra lo sucedido en 'Espejo Público': "Mira que he recibido golpes políticos pero como este ninguno"

Ayer fue turno de Alfonso Guerra y esta mañana le ha tocado hablar a otra histórica líder socialista. Susana Díaz ha analizado la actualidad que rodea al PSOE pero antes ha aprovechado su intervención en el magacín matinal de Antena 3 para cargar contra la dirección de 'Espejo Público' con respecto a la temperatura del aire acondicionado, provocando una jocsa situación antes de sincerarse sobre el porvenir de su partido.

Hay que regular la temperatura

La senadora y ex presidenta de la Junta de Andalucía se sentaba en el programa de Antena 3 y Susanna Griso le enseñaba en primer lugar la polémica confesión de Claudia, amiga de José Luis Ábalos, que se quejaba de haber sufrido acoso y que en el seno del PSOE (un partido declarado feminista) no le hicieron caso. Fue aquí cuando Susana Díaz espetó que había encajado muy mal esta declaración pero aprovechó su primera mediación en 'Espejo Público' en el día de hoy para quejarse de la temperatura del aire acondicionado, una situación bastante llamativa que provocó risas en la maestra de ceremonias de Antena 3. "Estoy encajando peor este frío al que me estáis sometiendo, esto es una tortura televisiva", explicaba Susana Díaz que seguía con su argumentación, ya que para ella, "estar tanto tiempo debajo del aire acondicionado ablanda sus defensas y así puede Susanna Griso entrar a matar con sus preguntas", una frase que descolocó a la presentadora, aunque reaccionó positivamente con una sonrisa. La senadora socialista finalizó todo este embrollo comentando que "a pesar de haber sufrido muchos ataques políticos, como este ninguno".

Limpiar el PSOE de sinvergüenzas

Dejando atrás esta cómica situación con la temperatura del aire acondicionado, Susana Díaz comentó las declaraciones realizadas en el día de ayer por parte de Alfonso Guerra, mano derecha de Felipe González e histórico líder dentro de su partido a quién le tiene un profundo respeto. Susana Díaz ha espetado que antes los sinvergüenzas que hay dentro de su partido hay que tener una "contundencia absoluta y llegar hasta la última consecuencias para limpiar de este tipo de personas el PSOE".