El pasado falangista de Wyoming: “Mi padre hizo la guerra con Franco”

El Gran Wyoming nunca ha escondido su ideología, pero lo que no se sabía es que de joven estuvo en el lado opuesto del espectro político. El presentador de ‘El Intermedio’ repasó su infancia y la influencia de sus padres junto a Mamen Mendizábal en ‘Palo y Astilla’, donde confesó que su padre “había hecho la guerra con Franco, en el bando de los nacionales, pero no era especialmente facha”.

Wyoming no quiso ponerle esa etiqueta porque, aunque era un hombre de derechas, a sus hermanos y a él les “consentía de todo”. No pensaban como su progenitor, pero “decidió que, mientras fuéramos buena gente y no fuéramos delincuentes, hiciéramos lo que nos diera la gana”, añadió.

Esa actitud de su padre no evitó que, de pequeño, coqueteara con la Falange. “Yo fui de la Falange”, comentó el presentador, que recordó su paso por la Organización Juvenil Española (OJE), donde estuvo hasta los 13 años. “Éramos como los ‘boy scouts’, pero del Régimen”, explicó Wyoming, que lo dejó cuando empezó a salir con sus amigos del barrio y encontrar otras formas de ocio.

El presentador también contó su experiencia en el Opus Dei. En el Ramiro de Maeztu, el instituto donde estudiaba, algunos profesores eran captadores de esta organización de la Iglesia Católica. “Venían como en los encierros, con cabestros, otros niños que ya estaban captados y me vi metido en un sitio llamado el Club Jara”. Allí pasó su tiempo libre hasta que le echaron por sus malos resultados académicos.

Por qué hay que ser de izquierdas, según Wyoming

El Gran Wyoming se siente “muy orgulloso” de ser una persona que “le cae extremadamente mal a la extrema derecha”. Recuerda que, al haberse criado en un ambiente de derechas por la ideología de su padre, puede “hablar con propiedad”. En su charla con Mamen Mendizábal aprovechó para dar su opinión sobre por qué hay que ser de izquierdas.

“Vivimos en un mundo tan escorado a la derecha, que eres de izquierdas si eres partidario de la igualdad, de que cualquier niño tenga derecho a la educación, a la sanidad y quieres que haya justicia”. Por esto, para Wyoming, “hay que ser de izquierdas a muerte”.

“El PSOE no es de izquierdas, es una franquicia”

El PSOE no encaja con ese concepto de izquierdas que propone Wyoming. Para él, “es una franquicia con muchas sedes”, cuya principal preocupación es que esas sedes no se cierren. A su juicio, el principal problema de los socialistas es “la captación de votos por encima de cualquier otra cosa”.

El emotivo mensaje a sus padres

Tras revivir y repasar los momentos que le han marcado en su infancia, Wyoming dijo que, si pudiera, les mandaría un mensaje de agradecimiento a sus padres porque es “un producto exacto de lo que querían que fuera”. “Se han sacrificado toda la vida para que yo viviera bien. He tenido la suerte de tener unos padres que no eran autoritarios, que eran muy cariñosos y que solo querían lo mejor para sus hijos”, reflexionó.