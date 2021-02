La discusión entre Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo por Galicia: «No me hace ni pizca de gracia»

En directo, en el programa de Ana Rosa y su compañera Patricia Pardo protagonizaron un acalorado desencuentro cuando trataban una noticia de actualidad. Resulta que una banda de estafadoras en Madrid imitaba el acento gallego para parecer más ingenuas e inocentes. Este hecho hizo mucha gracia entre los colaboradores, pero enervó a Patricia, nacida en Galicia: «Estás descojonada, pues a mí no me hace ni pizca de gracia. De hecho me indigna profundamente».

Patricia, orgullosa de su procedencia, admitía estar «harta de que usen el acento gallego para hacernos parecer más ingenuos o más cándidos. Los gallegos no somos tontos». Uno de los colaboradores intentó calmar la situación afirmando que las estafadoras elegían ese acento porque es el más fácil de imitar, un argumento que no convenció a la periodista gallega.

Ana Rosa llegó a disculparse con su compañera en directo, asegurando que no había podido aguantar la risa, y añadió que este problema también lo sufren los andaluces, a quienes estigmatizamos como vagos. En el programa de hoy ambas se reían del suceso, quitándole hierro. Patricia ha reconocido que le hace falta muy poco para entrar al trapo y que le apasiona debatir por cualquier cosa.