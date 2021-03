“Hispanidad”, el pionero que llegó “demasiado pronto”, cumple 25 años

«Cuando empezamos, los anuncios ni siquiera tenían enlaces y los anunciantes no contaban ni con webs todavía», recuerda Eulogio López, fundador y director del diario «Hispanidad». El decano de la prensa digital en España celebra hoy su 25 aniversario con una eucaristía oficiada por el arzobispo de Valencia en la Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel (Madrid). Llegar los primeros tiene ventajas e inconvenientes, pero Eulogio, analizando desde la distancia de dos décadas, tiene claro lo que en su caso primó más: «Llegamos demasiado pronto. La banca suiza siempre dice que la clave del éxito es llegar los segundos, para no cometer los mismos errores que el primero. El decano siempre se lleva las primeras bofetadas de la inexperiencia».

Eulogio también recuerda que al principio nadie daba un duro por la sostenibilidad de ese modelo de periódicos y que parte de la prensa tradicional les miraba con cierto menosprecio, cuando todavía no les veían como una amenaza: «No eran conscientes de que les podíamos quitar lectores». Ya en el siglo XXI Eulogio afirma que «me siento identificado con los youtubers y los influencers. Los pioneros siempre somos ninguneados y no se toma en serio nuestro trabajo. Al principio lo digital siempre ha contado con menos respeto y más desconfianza».

Pero más allá del hito que supuso ser los primeros, su verdadero mérito está en mantener la sostenibilidad durante más de dos décadas. Esto solo se explica por su fidelidad a su personalidad y línea editorial: «Siempre repudié la prensa políticamente correcta, la que utiliza como excusa el rigor y la objetividad para abandonar el criterio y no mojarse». Además, su permanencia durante tantos años en el periodismo español se justifica por su gran adaptación a los cambios: «’'Hispanidad’' es un gran defensor del periodismo ciudadano. Aunque a veces le reste profesionalidad a la información, no hay que obviar que ahora cualquiera con su smartphone puede publicar una noticia».

A Eulogio no le asusta el intrusismo en su profesión, porque tiene claro que el influencer solo podrá competir con el periodista en alcance. «Más allá de los seguidores que tenga, el periodista, siempre hará información, mientras que el influencer siempre hará publicidad, es un vendido», apunta. En particular define a su diario como «un medio esquizofrénico», o como «el pesado exhibicionista del cristianismo de corte económico». Tras cinco lustros trabajando en Internet, más allá de la dependencia de la publicidad y el monopolio de Google, él se siente agradecido de, tanto en el ámbito económico como en el religioso, «poder haber escrito lo que en otros entornos no habría podido publicar. Internet es el espacio de la libertad, con sus cosas buenas y malas».

Con una estructura pequeña de 12 empleados, sigue sosteniéndose y sobreviviendo a los desafíos de la red. El decano de la prensa digital tiene claro cuál es el antídoto de los grandes enemigos del periodismo libre en el siglo XXI, como el clickbait y las noticias falsas: «Las publicaciones que jamás dejarán de tener lectores son aquellas que desmienten al poder, al Estado. La prensa debe reaccionar cuando los gobiernos pretenden engañar o manipular a sus ciudadanos. Hoy en tiempos de pandemia y crisis mundial se necesita a la prensa independiente más que nunca».