Ana Rosa tras vacunarse en el Wanda: “No me he enterado”

Tal y como anunció esta mañana en su programa en Telecinco, la presentadora Ana Rosa Quintana ha acudido al Wanda Metropolitano para vacunarse con la primera dosis de AstraZeneca.

Ana Rosa llegó al Wanda Metropolitano con una bufanda del Atlético de Madrid al cuello, una chupa de cuero y con buen ánimo. “Estoy feliz”, dijo tras salir. Los espectadores de su programa pudieron ver su llegada y cómo hablaba con un ciudadano sobre la necesidad de vacunarse. Las cámaras acompañaron todo el tiempo a la periodista que confesaba: “ No tengo ningún miedo”.

Tras una breve cola, la presentadora se sentó mientras una sanitaria le hacía algunas preguntas mientras preparaba la dosis. Antes de que se diera cuenta ya estaba vacunada: “¡Ya está! ¡Si no me he enterado!”. Luego le dio las gracias a la enfermera por haber sido tan eficaz con un “qué bien lo haces hija”e insistió en que “lo más importante es vacunarse, todo el mundo tiene que vacunarse, es el único modo para salir adelante, que nos den vacunas por favor”. “A mí la que me tocara, tampoco lo he preguntado, que me pongan la que correspondan, todas son seguras”, matizó.