Manu Sánchez, víctima de una estafa tras suplantarle la identidad: "Siento un profundo enfado"

Manu Sánchez se ha convertido en víctima de una grave estafa mediante la Inteligencia Artificial, y es que han conseguido suplantar su identidad para vender un producto quemagrasas. Algo, que tiene al presentador muy molesto, según le ha confesado él mismo a Sonsoles Ónega. "La sensación que he tenido es de asombro y sorpresa, pero conforme van pasando los días, la sensación que tengo es de profundo enfado por no usar una palabra peor", se ha lamentado.

Captura de Manu Sánchez en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Manu Sánchez, víctima de una estafa en redes sociales

Sánchez, quien lleva tiempo siendo uno de los rostros claves en los Informativos de Antena 3, confiesa que él siempre trata las noticias con "muchísimo cuidado y respeto para ganarse la credibilidad y la confianza del espectador". Por tanto, esta situación "le da muchísima rabia", sobre todo por la perfección que pueden conseguir.

"Estábamos preparando la escaleta cuando me mandaron el vídeo unos compañeros", ha desvelado respecto a la forma en la que se enteró de lo sucedido. "Me dicen: 'mira, de esto podéis hacer una historia' y cuando lo vi lo primero que dije fue que era yo". De hecho, si no fuese por la voz, que parece un poco metalizada, el presentador afirma que hasta él mismo podría haber llegado a caer en el engaño. De ahí, que decidieran emitirlo en directo y tratar el tema en las noticias. "Es la mejor forma de tratar los temas, para que sigan confiando en nosotros".