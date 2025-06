María José Suárez opina sobre Valeri, la 'amiga' de Ábalos y Álvaro Muñoz Escassi: "Me creo su versión"

Justo cuando se cumple un año del escándalo que provocaba la ruptura de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, la tercera en discordia ha reaparecido públicamente. Se trata nada menos que de Valeri, una mujer trans que ahora asegura ser 'la colombiana' de la que Ábalos habla en sus audios filtrados. Después de que Koldo y Santos Cerdán se viesen implicados en un presunto caso de corrupción, también salieron a la luz el nombre de varias mujeres.

Captura de María José Suárez en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

María José Suárez opina sobre la 'amiga' de Ábalos

La que fuese amante de Escassi, explica en una impactante entrevista concedida a la revista 'Lecturas', que ella estuvo en uno de esos encuentros que el exministro mantuvo con prostitutas. Algo, sobre lo que María José Suárez, ex del jinete, se ha pronunciado en el programa de Sonsoles Ónega. "Cuando vi su portada en 'Lecturas', pensé que iba a hablar sobre el tema otra vez porque se cumple un año, pero cuando leí bien vi que no era Álvaro, sino Ábalos", ha comentado al respecto.

María José Suárez Atresmedia

De hecho, y según ha compartido con sus compañeros, ella llegó a hablar personalmente con Valeri después de la ruptura para que le explicara todo lo ocurrido con su expareja. "Ella me contó que iba a fiestas de gente importante, pero no conocía realmente quién era quién en España". Es más, parece que cuando fue a casa de Álvaro no tenía ni idea de que se trataba de Escassi. Al igual que ha ocurrido con Ábalos. "Yo me creo su versión", ha señalado tajante Suárez.