Emilio Aragón: «Me quedan ocho o diez años de energía, luego Dios dirá»

Es una suerte poder hablar de la vuelta de Emilio Aragón a la televisión después de 14 años apartado voluntariamente. Y es difícil encontrar un momento para poder conversar son él sin que durante las entrevistas estén sus tres nietos colgados de su cuello. Mañana, el músico, presentador, guionista, director y showman Emilio Aragón vuelve a nuestro mando a distancia para presentar y dirigir «Banda Sonora Original» en Movistar+, un programa que intenta profundizar en personajes como Los Javis, Raphael, Belén Rueda o el futbolista Joaquín, bajo la premisa de que «la vida es una road movie y cada uno tiene su banda sonora».

Las actuaciones en directo forman parte del ADN de "BSO"

Pero para llegar hasta aquí Aragón ha seguido un proceso, ya que volver a la televisión «era algo que sinceramente no entraba en mis planes. Tiene mucho que ver con la pandemia. Creo que la sociedad ha reflexionado sobre lo que estamos viviendo y lo que nos viene por delante». Así que tiene que puntualizar que «no es que no quisiera hacer televisión; lo que quería era tener tiempo para hacer otras cosas». Así se mantuvo «detrás de las cámaras» y le ha dado tiempo a todo: «He escrito un libro de relatos, he hecho radio y producido música. He compuesto una cantata, música de cámara... en fin, una serie de cosas que hubiese sido imposible hacerlas si hubiese estado delante de la cámara». Pero no contaba con recibir la llamada de Fernando Jerez, director de #0 y de contenidos de entretenimiento de Movistar+, durante la pandemia. «El ya sabía que yo no quería. Pero luego pensándolo y hablando con mi familia, con mis hijos y mi mujer y con la gente de mi entorno, lo pensé dos veces y ¡pero qué demonios!, ¿por qué no?», dice entre risas. El formato, enteramente perlado de actuaciones musicales en directo, era el momento perfecto: recibía tantas llamadas de amigos músicos, de amigos actores que estaban en el paro. La música es algo tan importante y tan necesario y sobre todo la música en directo, que bueno, por eso de alguna manera di el paso».

¿Vuelve “Médico de familia?

Y el comienzo de cada programa es tan Ibáñez Serrador, le digo. «Es un texto que yo le pedí a Rafael Soler, el poeta. Que hiciera una semblanza de cada uno que siempre arranca con “dicen de ti...”, en el que le hablo al invitado, que es una declaración de intenciones: el respeto y el cariño que le tenemos», explica Aragón que anticipa que «el hecho de que un poeta sea el que haya hecho una semblanza imprime carácter ya al programa». Sólo esta disposición ya dice mucho de lo que le queda por hacer en la música y en la televisión: «Dentro de la ficción hay muchos terrenos que me encantaría explorar, y géneros. Y en música ahora mismo hay un par de proyectos que voy a abordar en otoño de cruces de música clásica con folklore». Locuras como la creación de su alter ego musical que veremos en el programa, Bebo San Juan, que regala a cada invitado un tema para su propia «BSO», y que el artista recuerda que es «culpa de mi madre». Y hace su propia predicción de futuro: «Yo sé que tengo 62 años, y creo que me quedan unos ocho o diez con energía, luego ya Dios dirá».

No podemos dejarle marchar sin preguntar por los rumores de la vuelta de «Médico de familia»: «Es curioso, porque yo no he dicho que fuera a volver. Me lo preguntaron por ‘’Friends’’, pero no está en mi mano, porque los derechos de la serie no son míos. Pero oye, si es una cosa que está bien hecha y que está bien pensada... Es apasionante pensar con el papel en blanco, ¿qué le ha pasado a esta familia en estos 22 años?».