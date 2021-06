Antena 3 imparable, su mejor mayo en 12 años

Atresmedia TV finaliza el mes de forma sobresaliente al conseguir un 27,6% de cuota de pantalla, lo que supone su mejor mayo desde 2013. Este resultado le convierte, nuevamente, en el grupo que más crece en el año, con un ascenso de +1,6 puntos, frente a la caída de -1,5 puntos de su competidor. Vuelve a ser, por 9º mes consecutivo, líder absoluto en prime time, en esta ocasión con un 29,4%, su mejor mayo histórico en la franja estelar , donde también lidera en Target Comercial (28,8%), pese a tener un canal menos que su competidor.

Antena 3 continúa su gran crecimiento y es la cadena que más lo hace respecto a hace un año, con un destacado ascenso de +3 puntos respecto a mayo de 2020. Cierra el mes con un 14%, su mejor mayo en 12 años , desde 2009. Imparable en prime time, lidera por 10º mes consecutivo subiendo al 16,4%, +0,7 vs abril de 2021 y casi +5 puntos respecto a hace un año, la cadena que más crece en la franja estelar . Es su mejor prime time en un mes de mayo en 14 años, liderando también el Target Comercial en esta franja (15,1%).

Evolución interanual mayo

Antena 3 consigue, por 17º mes consecutivo, los informativos más vistos y líderes absolutos de la TV, creciendo también en su liderazgo al 19,5%. Además de en informativos, es líder en entretenimiento con los programas y el talent más vistos de la TV, ‘Pasapalabra’, ‘El Hormiguero 3.0’, ‘La Voz Kids’, todos líderes absolutos. Tiene, un mes más, las series más vistas con el regreso triunfal de ‘Los hombres de Paco’, al que le siguen ‘Mi hija’, ‘Mujer’ y ‘La Cocinera de Castamar’ como referentes del prime time, mientras que ‘Amar es para siempre’ continúa líder entre las ficciones de tira diaria.

laSexta (6,5%) encadena 35 meses consecutivos de liderazgo sobre su rival, de nuevo a distancia y también en Prime Time (6,2% vs 5,1%) y en Target Comercial, tanto en el total día (7,6% vs 6,2%) como en Prime Time (7,1% vs 6,3%). En mayo logra su 15ª victoria en noche electoral con el especial líder del 4M.

‘Al Rojo Vivo’, el programa de análisis político líder, y ‘Aruser@s’, muy fuerte y en récord en su emisión previa, siguen despuntando en la mañana. ‘Zapeando’, ‘Jugones’ y ‘Más Vale Tarde’ suman otro mes por delante de sus rivales. Buen mes para el entretenimiento de la cadena con ‘El Intermedio’ como lo más visto a diario y el estreno de ‘El jefe infiltrado’.

En cuanto a las temáticas, las cuatro cadenas de Atresmedia logran el mejor dato mensual del año con un 7,1% de cuota conjunta: Nova vuelve a ser la TV líder, Neox crece y es líder en 25-44 años en 2021, Mega conquista el Late Night con ‘El Chiringuito de Jugones’ como líder temático en su mes más visto de la temporada y Atreseries continúa como la temática de nueva creación líder desde su nacimiento, igualando su mejor dato mensual de la temporada.