“Paraíso” no es el “Stranger Things” español

En 1992 España era el centro del mundo con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, pero ajenos a esos acontecimientos mundiales, los españoles de 16 años estábamos más atentos a la fecha marcada en el calendario para irnos de vacaciones al pueblo. Allí atesorábamos largos paseos en bicicleta con el aire en la cara, acampadas y baños nocturnos en el mar y cantábamos «Historias de amor» hasta aburrir a la pandilla por el primer amor no correspondido. Con esa sensación es con la que hay que sentarse a ver «Paraíso» el gran viaje dirigido por Fernando González Molina que estrena hoy Movistar+ y que está producida en colaboración con The Mediapro Studio.

Imágenes del rodaje de "Paraíso"

La trama gira alrededor de una mezcla de referentes culturales: Levante, 1992, final del verano en un pueblo de la costa. Sandra, Eva y Malena, de 15 años, desaparecen en una discoteca sin dejar rastro. La policía no parece estar buscando en la dirección correcta, por eso Javi, el hermano pequeño de Sandra, comienza una investigación junto a Quino y Álvaro, sus mejores amigos, y Zeta, el matón de la clase. Juntos descubren que quienes tienen a su hermana no son de este mundo. Con este punto de partida, González Molina pretende que volvamos a sentarnos casi en familia a ver «Verano Azul». «Los modelos de consumo han cambiado tanto que el intento no es sentar a toda la familia delante de la tele en un momento concreto, sino contar un tipo de historia que pueda interesar desde a los preadolescentes hasta a la gente más adulta», explica el también creador de la idea a LA RAZÓN.

Con referentes patrios y extranjeros muy claros, como «V», o la serie que nos dejó huérfanos de Chanquete, el director quiere «una serie que te traslade a otro lugar, una especie de evasión. La televisión, tan poderosa en aquella época, ahora ha perdido un poco la capacidad de fascinación y de viaje». Los ingredientes que se han utilizado son esenciales, no solo por el reparto, con Macarena García, Iñaki Ardanaz, un desconocido Gorka Otxoa y los jóvenes intérpretes Pau Gimeno (Javi), Cristian López (Álvaro), Leon Martínez (Quino), Héctor Gozalbo (Zeta), María Romanillos (Bea) y Patricia Iserte (Olivia). También las referencias se han trabajado gracias a un equipo «de mediana edad» que han provisto a la serie del uso correcto de un teclado Caso Pt-1, y han enseñado al joven reparto («son de 2004») el sabor de una palmera de chocolate o un bollicao. «Algunos actores no habían escuchado a Mecano, todo les hacía muchísima gracia y no conocen un mundo sin móviles», nos desvela el director que ha tenido que «explicar las referencias culturales, y algunas palabras; y desde luego lo que me empeñé mucho que entendieran era la sensación de pandilla de verano, que ellos no han vivido: esa sensación de lealtad, de tocar el telefonillo y de que tu madre te ponga la merienda de Nocilla».

Los protagonistas con el director

Además de la premisa tenemos unos grandes efectos especiales, preocupados como estaban «porque estuvieran a la altura del mercado actual», y una música de sintetizadores y orquestal creada por Lucas Vidal. Y no, no es el «Stranger Things» español, si no una treta por la que asumieron la comparación «para no joderle al espectador la experiencia» y que disfrute del viaje a «un universo propio de misterio y aventura».