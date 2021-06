La contestación viral de una operadora de cámara de Telecinco a un intruso: ¿Qué tienes, cinco años?

Elena Gómez y su operadora de cámara, Georgina, realizaban pruebas delante del Hospital del Mar de Barcelona para realizar una pieza para los informativos de Telecinco. Justo cuando la periodista iba a arrancar la crónica, su compañera la avisó para que parara pues un intruso, armado con una muleta, quiso interrumpir haciendo una gracia por detrás. Pero desde detrás de la cámara se le recriminó su actitud cuando se revolvió y se llevó un zasca de antología: “Payaso tú”.

EL hombre, que presumiblemente salía del Hospital del Mar de Barcelona, cruzó el paso de cebra detrás de Elena Gómez y levantó la mano en señal de darle una “colleja”. Georgina, tras la cámara, se percató de la intrusión y le pidió que esperara para empezar la pieza. Harta de tener que aguantar este tipo de gestos en directo la operadora de cámara se lo recriminó: “¿Qué tienes, cinco años?” y le instó “por favor” a no hacer esas interrupciones porque “estamos trabajando”.

Entonces el intruso se sintió agraviado y se excusó pobremente: “pues no, tengo 54 le espetó el individuo”. Georgina no se amilanó y le respondió que parecía que “tengas tres”. El intruso se rehízo y argumentó que no se había enterado: “Oye, perdona, pero no me había dado cuenta de que era una cámara, ¿vale? no seas tan estúpida”. Ante tal arrogancia la operadora de cámara quiso saber entonces dónde estaba la duda: “¿Ah no, y qué se pensaba que era? ¡Venga!”.

Cuando su compañera Elena (que algunos usuarios creyeron que debajo de la mascarilla increpaba al intruso) quiso saber qué había pasado, Georgina, harta, explicó que “estoy harta de la gente, ¿qué tiene tres años?”, y le explicó a su compañera que “ha hecho un gesto por detrás”. Y ante la cabezonería y más insultos que no seoían por detrás, Georgina cerró el turno de palabra con un sonoro “payaso tú, gilipollas....”.

La reacción de ambas se ha hecho viral cuando Elena Gómez ha decidido compartir el gesto de su compañera en Twitter y ya tiene más de 5.000 retuits y 22.000 “me gusta”. La mayor parte del medo millar de respuestas alaban la actitud de ambas y se fijan en que la muleta de intruso estaba mal llevada y se indignan porque los profesionales tengan que seguir aguantando actitudes parecidas.