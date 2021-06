Atresmedia «coloca la primera pieza» para la adaptación de «Lego Masters»

Atresmedia continúa su apuesta por adaptar los grandes formatos de éxito internacional. A la larga lista de programas que se emiten en la actualidad y que llegarán próximamente al grupo, ahora se suma ‘LEGO Masters’. Atresmedia adaptará este formato que está dando la vuelta al mundo y que está revolucionando la televisión allá por donde pasa. ‘LEGO Masters’ es uno de los formatos internacionales más adaptados en estos dos últimos años junto a ‘Mask Singer’ y ‘I Can See Your Voice’ (‘Veo cómo cantas’), también adaptados por Atresmedia. La versión española del formato estará producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Shine Iberia. La maquinaria se ha puesto ya en marcha y se ha abierto el casting para que los expertos en construcciones Lego se puedan apuntar al programa con el objetivo de convertirse en los próximos maestros de los bloques de construcción más famosos del mundo.

¿En qué consiste ‘LEGO Masters’?

‘LEGO Masters’ es un formato de Banijay Group en el que 8 parejas de aficionados a los juegos de Lego se enfrentan entre sí en una serie de pruebas en las que tienen que ejecutar ambiciosas construcciones con las piezas de dicha marca. Los protagonistas tienen que demostrar su habilidad y creatividad ante la atenta mirada de un jurado experto en Lego que decidirá quién continúa en la competición.

‘LEGO Masters’ ha aterrizado con un gran éxito en numerosos países de todo el mundo. En EEUU, la cadena FOX estrenó la semana pasada la segunda temporada después de haber estrenado el formato el pasado año. El programa ya se ha estrenado en las grandes cadenas generalistas de Europa. RTL (Alemania), RTL4 (Holanda), M6 (Francia) y Channel 4 (Reino Unido) han adaptado el formato y preparan nuevas temporadas después de su buen resultado de audiencia. En Holanda incluso ya cuenta con versiones de famosos y de niños.

El programa también ha sido emitido en Australia a través de la cadena Nine. Tal ha sido su gran éxito de audiencia que, después de haber emitido tres temporadas, el programa ya ha sido renovado por una quinta temporada.

La gran apuesta de Atresmedia por el entretenimiento

‘LEGO Masters’ entra a formar parte de la familia de grandes formatos del Grupo Atresmedia en su apuesta por estar a la vanguardia de lo que resuena en todo el mundo. En Atresmedia residen los formatos más adaptados del mundo, como ‘Mask Singer’, ‘La Voz’ o los próximos estrenos ‘Veo cómo cantas’ y ‘Family Feud: la batalla de los famosos’.

Atresmedia tiene en sus manos formatos que han sido y son reconocidos de manera internacional por el gran éxito que los ha acompañado a lo largo de los años, como ‘¡Boom!, ‘¡Ahora caigo!’, ‘La ruleta de la suerte’, ‘Pasapalabra’, ‘El juego de los anillos’ o ‘¿Quién quiere ser millonario?’. Algunas de las últimas adquisiciones por parte del Grupo han sido ‘Drag Race’, que se estrenó con un gran éxito este pasado fin de semana en ATRESplayer PREMIUM y que cuenta con 19 Premium Emmy en su estantería.

Además, en Atresmedia ha nacido uno de los formatos internacionales de mayor éxito de los últimos años: ‘Tu cara me suena’. El talent show regresa muy pronto a la programación de Antena 3 con la recta final de su octava temporada. El entretenimiento juega un papel muy importante en Atresmedia de manera diaria. ‘El Hormiguero 3.0’ se ha consolidado este año como el formato diario de mayor éxito de nuestra televisión y continúa imbatible como líder de su franja año tras año.