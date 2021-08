Duro enfrentamiento entre el hostelero que “no encuentra camareros” y el portavoz del sindicato SAT

El programa de Antena 3, “Espejo Público” fue el escenario donde hubo un enfrentamiento entre el hostelero Eugenio Arias, que aseguraba que no “encontraba camareros” y Óscar Reina, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Este hombre fue denunciado, según SAT, por “los sueldos y por dar de alta en la seguridad social solo un 30% de la jornada”. El programa de Antena 3 se puso en contacto con ambas partes. Eugenio manifiesta que tiene 25 empleados fijos, pero necesita más, ya que insiste en que “no encuentra camareros”.

“Pague más”

SAT hizo una denuncia contra Eugenio Arias y así lo confirma Óscar Reina. “En 2019 denunciamos a este señor por no cumplir con los derechos laborales. Este bar no cumple con la normativa vigente y no cumple con los derechos de los trabajadores”, mantuvo. Además, hizo alusión a que si el empresario quería mano de obra, que tomara el consejo del presidente de EEUU, Joe Biden, “paguen más”. A estas palabras, Eugenio contestó: “¿Pero qué dices? no tienes ni idea, no has trabajado en tu vida, mentiroso, vago”.

“La clase trabajadora andaluza es ejemplar, ha levantado la economía no solo de Andalucía, también de Cataluña, Madrid, País Vasco... no vamos a permitir que se engañe, no falta mano de obra, falta decencia y vergüenza patronal”, aludió Óscar. “Mis camareros ganan el doble de lo que ganas tú, pero trabajando”, le contesta Eugenio.

Sin denuncia

A pesar de que el portavoz del SAT aseguró que habían hecho la denuncia, por su parte, el hostelero dijo que no le ha llegado nunca.

Eugenio manifiesta que el empleado que menos gana tiene un salario 1350 euros y trabaja 8 horas durante 6 días. “Mis empleados tienen un contrato legal. Nunca me ha denunciado ninguno”, aseguró Eugenio.

Por la otra parte, desde SAT apuestan porque les da el alta solo el 30% de la jornada, a lo que Eugenio niega y dice: “Es un mentiroso, le voy a denunciar”.