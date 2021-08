«Modern Love», el amor sin reglas

Si sorprendió la primera temporada de historias de amor tan diversas como fascinantes que viajan en paralelo para reencontrarse en un fantástico cierre, ya está aquí la segunda de la serie de Amazon Prime Video, «Modern Love». Pero no lo hace de cualquier manera, sino dispuestos a lanzar por los aires todas las reglas. ¿Las hay? Una vieja llama que se aviva. La eterna lucha entre ser amigos o amantes. Una chica nocturna y su chico diurno, ¿cómo hacer el milagro de que funcione? Vamos a rizar el rizo con un romance con el ex de un ex. Una aventura de una noche (cómo no). Una promesa imposible, (cuántas somos capaces de acumular). El fantasma de un amante perdido, el luto del amor o la exploración de la sexualidad... La segunda temporada de «Modern Love» no solo vuelve sino que tiene la intención de ponernos del revés en más de uno de esos episodios que podrían verse sin continuidad, al azar, como la vida.

Así son los ocho episodios de la segunda temporada de Modern Love que dan color e hilo conductor a una serie de historias sobre relaciones, conexiones, traiciones y revelaciones. Cada episodio refleja el amor en todas sus complicadas y maravillosas formas.

Reparto de Modern love

Al igual que la primera temporada, el inicio de todo está en la realidad, historias de carne y hueso que se llevan a la ficción. Todas fueron publicadas en la popular columna del New York Times del mismo nombre.

Cuenta con un elenco de actores estelar, pero es difícil pasar por alto la participación de Anna Paquin («El irlandés») y Kit Harington («Juego de Tronos»). También podremos ver a Lucy Boynton, conocida por su papel en «Bohemian Rhapsody», Minnie Driver («Will & Grace»), Garrett Hedlund («Mudbound»), Jack Reynor («Midsommar») o Miranda Richardson («Good Omens»), entre otros.

De hecho, es Minnie Driver quien protagoniza el primero de los episodios en el que interpreta a una viuda con un apego especial al coche de su difunto marido, que en realidad solo le trae averías y gastos de reparación. Un agujero negro para la economía familiar de su nueva vida, con su nuevo amor. ¿Es eso posible? ¿Volver a amar? ¿Qué se hace con el amor que sientes a una persona que ha muerto? No solo profundizará en este tema sino en cómo la vida continua, con otras personas y la manera de reconciliar todo con un desenlace que no pasa desapercibido.

Maravillosa es la puesta en escena Lucy Boynton. Los reencuentros con la covid-19 como fondo de todo. Esa idea tan ingenua como mundialmente compartida de que la pandemia era algo puntual que duraría dos semanas. Los desafíos de las cosas que cambian, se truncan, las frustraciones... Los nuevos tiempos.

John Carney, showrunner de la serie, es además guionista, director y productor ejecutivo de la serie que fue rodada entre Nueva York y Dublín. Uno de los episodios, lo dirige Andrew Rannells, ya que está basado en un ensayo personal que escribió para la columna del periódico.

La serie se puede disfrutar de manera íntegra en Amazon Prime y se ha estrenado en más de 240 países y territorios en todo el mundo. Permite de nuevo que el espectador pueda crear de «Modern Love» un puzle a su medida, encajar las piezas según las experiencias, porque como siempre han defendido los creadores, son historias reales. Y universales.