Recomendaciones de series y cine para hoy, 11 de septiembre

SERIES

Mujeres de armas tomar

PRETTY HARD CASES

CANADÁ, 2021, POLICÍACA, 60 MINUTOS (1 TEMPORADA, 10 EPISODIOS)

Las actrices y comediantes Meredith MacNeill y Adrienne C. Moore —la «Black Cindy» de «Orange is the New Black»— protagonizan esta serie canadiense, recién estrenada en nuestro país, de acción, humor y procedimiento policial, sobre dos ambiciosas detectives con caracteres bien distintos y que apenas se soportan, destinadas a trabajar juntas en casos no mucho más complicados que sus propias vidas personales. Una divertida y emotiva respuesta femenina al estilo «Arma letal», con conciencia social. COSMO.

Dios salve a la reina

REIGN

ESTADOS UNIDOS, 2013-2017, DRAMA HISTÓRICO, 42 MINUTOS (4 TEMPORADAS, 78 EPISODIOS).

Las intrigas y luchas por el poder que llevaron al trono a María, reina de Escocia, y sus disputas con la reina Isabel, son el centro de este espectacular culebrón histórico, con más de fantasía que de realidad, que despertó precisamente las iras de los historiadores pero hará las delicias de cualquier amante del melodrama lujoso y excesivo. STARZPLAY.

SECUNDARIAS

Un domingo cualquiera

BALLERS

ESTADOS UNIDOS, 2015-2019, COMEDIA DRAMÁTICA, 27 MINUTOS (5 TEMPORADAS, 47 EPISODIOS)

Dwayne Johnson, La Roca, protagoniza esta comedia sobre el mundo de la NFL americana, interpretando a un antiguo jugador de fútbol convertido en mánager financiero de nuevas estrellas de la NFL. HBO.

The lost to the river

SUPERPERDIDOS

ESTADOS UNIDOS, 2016-2018, COMEDIA, 30 MINUTOS (3 TEMPORADAS, 30 EPISODIOS).

Un grupo variopinto y mal avenido de personajes se ven obligados a convivir en una isla desierta tras estrellarse el avión en que viajaban, en esta loca y simpática parodia de “Perdidos”. NEOX.

Las crónicas de Excalibur

MERLÍN

REINO UNIDO, 2008-2012, FANTASÍA, 45-50 MINUTOS (5 TEMPORADAS, 65 EPISODIOS).

Una de las más populares versiones de la historia del Rey Arturo, a través de un joven Merlín destinado a guiarle en medio de fantásticas aventuras llenas de magia, dragones y peligros. NETFLIX.

CINE

GOSFORD PARK

TCM. 16:01

Estados Unidos, Reino Unido, Italia, 2001. Exquisita deconstrucción del misterio policíaco clásico y disección de la sociedad de clases británica de entreguerras, origen de la serie “Downtown Abbey”. Dirigida por Robert Altman y con espectacular reparto.

Maverick

TRECE TV. 18:00

Estados Unidos, 1994. Versión cinematográfica de la famosa comedia wéstern televisiva de los años 50, dirigida por el recientemente fallecido Richard Donner. Mel Gibson y Jodie Foster son dos pícaros en el Oeste absolutamente irresistibles.

Terminator

CANAL HOLLYWOOD. 22:00 horas

Estados Unidos, 1984. James Cameron y Arnold Schwarzenegger hacen historia del cine con este seminal thriller de ciencia ficción, origen de una saneada franquicia y parte de la explosión ciberpunk de los 80.