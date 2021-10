Imanol Arias aclara su situación con Hacienda, “no creo que ya vaya a la cárcel” y confiesa el día que “peté”

El actor Imanol Arias volvía al plató de “El Hormiguero” junto a su hijo Jon Arias para presentar la obra de teatro ‘Muerte de un viajante’. Durante su visita a Antena 3, Arias habló de distintos temas, entre ellos el próximo estreno de la obra en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, cómo era trabajar con su hijo o cómo será el estreno de la temporada número 22 de “Cuéntame cómo pasó”, que tendrá lugar en RTVE en enero de 2022. Vienen números redondos.

Aunque en verdad la declaración que paró todos los motores fue la de “Peté”. Al parecer fue hace unos meses cuando su cuerpo, y mente, no pudo más y le dijo algo así como: “hasta aquí has llegado, majete”.

“Imanol, acabaste El coronel no tiene quien le escriba y rápidamente comenzaste esta obra. Petaste”, introdujo Pablo Motos. “Sí, peté. Estaba muy cansado, no me entraba bien el texto, se me complicaba el revés. Hubo días en que me bloqueaba. Fui al médico y me dijo que tenía que parar. El personaje es uno de los que reparte juego y había días que me dejaba paralizado”, admitió el actor.

En este caso fue Jon quien acabó de contar la historia. “En un ensayo se puso malísimo y se tiró, y yo con él, una hora vomitando en el baño. Y lo decía, ‘joder papá, que nos pase esto ahora y no nos pase de fiesta”. “Estaba muy cansado, no me encontraba bien y no medí”, remató Imanol.

Hacienda

Necesitó su tiempo para una buena puesta a punto y poder presentar por primera vez con su hijo un nuevo estreno. Y cómo no, cayó la eterna pregunta que de alguna manera le persigue desde que se sacara a la luz la noticia hace ya cuatro años. Hacienda. Motos ya calificó el tema de “incómodo” con la intención de lanzar la pregunta y quitársela cuanto antes. Estoy “muy tranquilo porque alguna vez tendrá que salir, yo tengo mis deudas con hacienda liquidadas, según Hacienda por lo tanto no debo nada de dinero, solamente me van a castigar como a un niño malo, no sé si me van a dar con una regla, me van a dar un tortazo o me van a meter en la cárcel. No creo, porque parece que no hay materia”.

Además, Arias padre confirmaba que el tema “es muy largo” y que ese “es el único problema”. “Hasta que no sale todo la gente siempre tiene la sensación de que algo no va bien”, apuntó.

Sin duda el momento más divertido de la noche llegó con la encuesta de Trancas y Barrancas, donde entre otras cuestiones Jon definió a su padre como “novelista de whatsApp” en un momento repleto de frescura y complicidad.