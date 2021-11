El penúltimo verano que siempre vuelve

Siempre habrá alguien interesado en abrir el debate sobre si se trata de un auténtico «remake» o de una simple versión flexible con interpretaciones alejadas de la original. Pero Amazon Prime Video se ha atrevido a transformar en serie uno de los mayores clásicos de la literatura, adaptada al cine en 1997. «Sé lo que hicisteis el último verano» no solo ha inspirado al mundo de la ficción, sino que hasta lejos de la cultura anglosajona ha inspirado desde letras de canciones (Melendi) hasta programas de televisión (laSexta), como en nuestro país.

Este ya clásico guion parece no agotarse nunca, encontrando nuevos actores que encarnan a la perfección sus personajes adolescentes. Es el caso de Madison Iseman. La joven actriz de 24 años interpreta de forma sublime el personaje más complejo de la trama, desdoblándose en distintas personalidades y diferenciándolas con simples gestos. Lejos de tratarse de un trastorno bipolar, la trama profundiza sobre lo peligroso que puede resultar lo que se desea. La envidia y los celos, habituales entre hermanos, pueden llegar a confundir sobre quién se quiere ser en realidad. Los personajes de Lennon y Alison reflejan dos tipos de personalidades aparentemente incompatibles pero que pueden llegar a convivir en la misma persona. Las dos caras de la moneda

Esta nueva versión de Amazon Prime Video no solo ha adaptado la duración de la trama, extendiéndola hasta el formato serie, sino que también la ha situado en la era contemporánea, introduciendo el factor de las redes sociales en un argumento ya de por sí enrevesado. También ganan peso los personajes LGTBI y la sexualidad. Por lo demás, conserva el espíritu original, mostrando la transformación de cada uno de los personajes después de aquel fatídico verano. Así como se desarrolla lo que significa para cada uno de estos americanos el esperado paso a la universidad.

Aunque se tema hacerse spoiler a uno mismo al tratarse de un «remake», el desenlace no lo es todo y además cuenta con inesperados giros de guion. La serie, como es natural, recurrirá constantemente a «flashbacks» y saltos temporales, convirtiendo la fiesta de graduación del verano anterior en la pesadilla que siempre vuelve. Sobre esa última noche siempre gira la pregunta de si merece la pena atreverse hacer algo que no se ha intentado durante todo el tiempo anterior, utilizando así la excusa de no volver a encontrarse para lanzarse al vacío. Impulso adolescente sumado al nada que perder.

Pero hay un aspecto en el que esta nueva versión mejora incluso a su antecesora en formato largometraje. En la serie hay tiempo suficiente para desarrollar aún más el juego mental hacia el espectador, cuestionándole constantemente qué estaría dispuesto a hacer él en una situación extrema como la que viven estos protagonistas.

Escrita y producida por Sara Goodman, la serie Amazon Original está basada en la novela de Lois Duncan de 1973, que también fue la base de la icónica película de 1997. Goodman está a cargo del guion y es además productora ejecutiva junto a Neal H. Moritz y Pavun Shetty de Original Film. La serie está protagonizada además por Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso y Fiona Rene.