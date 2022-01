El esperado y espectacular momento de Inma Cuesta con Pablo Motos en “El Hormiguero”

Inma Cuesta y Roberto Álamo fueron a presentar a “El Hormiguero”, el programa estrella de Prime Time de Antena 3, su nuevo proyecto juntos más de una década después de “Águila Roja”, la película de miedo, “El Páramo”. A Inma, que le encantan las películas de terror, admitió que luego al rodarla, “no pasas miedo”, aunque el “director nos ponía para meternos en circunstancias una cacofonía como de rito satánico que daba cosa”.

“Yo no soy fan de las películas de terror, pero sí soy fan de los documentales, de las cosas que pasan después. Estuve pendiente ocho o nueve días de si pasaba algo extraño, pero nada”, relató Roberto.

Los miedos

Y hablando de miedos, Pablo Motos sacó el tema: “me han dicho que tienes miedo a los globos”, inquirió a Álamo.

“Así es, debió ser un mal recuerdo de mi más tierna infancia”, apuntó Roberto Álamo, “de hecho hace un tiempo fui a un estreno que estaba Jorge Sanz con una causa benéfica y había que coger un globo y te lo explotaba y no le dije nada claro. Me puso el globo, lo inflé, me lo explotó y le dije ´gracias gracias´ y me jodió toda la noche. No me acuerdo ni qué película era, solo me acuerdo del puto globo”, recuerda el actor entre risas.

“Hay una frase tuya Roberto que acaba con todo el postureo, cuando te ofrecen un papel lo primero que haces es mirar la cuenta del banco”, apuntó Motos durante la entrevista. “Intento explicar que esto no es Hollywood que igual haces una serie y vives toda la vida. Lo primero que hago es mirar el banco, aunque sea floja la hago... Da igual”. De hecho, recordó un momento muy complicado, que curiosamente coincidió con una etapa brillante, “hubo un momento que llegué a poner el Goya con un fondo rojo para venderlo en Wallapop. Luego me enteré que no se podía. Cuando me dieron el Goya estuve nueve meses sin trabajar. Los primeros pensaba ya me llamarán y cuando pasó el quinto mes, me puse a hacer un currículo, pero no de actor sino de camarero. Necesitaba ganar pasta”.

Después, Inma y Pablo, que ya habían metido el cebo al comienzo del programa antes de irse a publicidad avisando que tenían una promesa por cumplir, lo hicieron. Fue un momento espectacular. Motos acompañó a la guitarra la interpretación de Inma de “Volver” y acabó por convertirse en el “momento” de la noche.