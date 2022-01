Susanna Griso en “Espejo Público”: “Soy una mujer perforada”

El programa de Antena 3 “Espejo Público” trataba en la mañana de hoy , la información que ha dado la vuelta al mundo sobre la acusación de abusos sexuales a una menor que pesan sobre el príncipe Andrés de Inglaterra, duque de Yorch. Para indagar sobre esta información el programa contó con la opinión de la periodista de Vanity Fair Emma Roch.

La presentadora de “Espejo Público”, Susanna Griso, saludaba Roch antes de entrar en materia mientras hablaban de cómo se encontraban. Griso admitió que estaba “harta” del “trancanzo” que tenía y que no conseguía quitarse de encima. “Tengo que decir que soy una mujer perforada, suena fatal esto pero de verdad que me he hecho todas las pruebas del mundo: PCR, antígenos y os prometo que no tengo nada más que un trancazo, pero es que es un catarro muy pesado que tengo ahí enganchado”, señalaba.

La periodista de la publicación británica le indicaba que notaba en el tono de voz el catarro mientras los colaboradores de plató daban fe de que Susanna tan solo tiene “un trancazo” ya que de ser de otro modo no la habrían dejado entrar al plató, tal y como comentaba la abogada Beatriz de Vicente.