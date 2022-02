Manuel Díaz: «Hacer de mí mismo no me cuesta trabajo»

Desde el pasado 10 de enero el torero presenta antes del informativo de Telemadrid el programa culinario «Hasta la cocina» en el que de lunes a viernes acompaña de pinche a personas anónimas de la Comunidad de Madrid que cocinan sus recetas favoritas mientras comparten vivencias.

¿Qué hace en un programa de cocina?

Es una oportunidad de hacer algo nuevo, distinto, y que atrae, evidentemente. No me da miedo enfrentarme a una cámara, lo que tengo es mucho respeto por la profesión, por la gente que lo ve, por los medios de comunicación, por los periodistas, por los profesionales, por los presentadores... Simplemente me considero un conductor de un programa en el que lo más fácil es que hago de mí mismo. No tengo que hacer ningún papel; si tuviese que interpretar a alguien me lo hubiese pensado más. Pero en este caso, cuando me propusieron presentar «Hasta la cocina», pues no querían un cocinero, no querían un presentador, me querían a mí como persona; entonces accedí, porque para mí hacer de mí mismo no me cuesta trabajo. Y está siendo una experiencia y un aprendizaje.

¿Se puso en contacto con amigos presentadores y cocineros?

Esta aventura, cuando me la propusieron, con los primeros con los que hablé fue con mi mujer y mi familia más cercana, y me vieron tan ilusionado que me animaron a tirar palante. Está claro que tanto presentar como cocinar son dos facetas que son complicadísimas. En este programa lo que intentamos hacer es que por mediación de una receta tradicional familiar surja que una persona sea protagonista por un día, y que yo sea el hilo conductor de esta historia, de este plato, de estas personas y con los espectadores que están viendo en ese momento el programa. Soy muy amigo de Quique Dacosta y tengo grandes amigos que son profesionales de primera categoría: todos ellos me dieron el visto bueno y aprobaron que luchara por lo que sentía.

¿Hay muchas tomas falsas?

Hay algunas tomas falsas muy graciosas que Manu, el director, me dijo «oye Manuel, ¿te parece que metamos alguna?». Hay que entender que no soy presentador, esto para mí está siendo nuevo y es una responsabilidad, porque hay un equipo muy grande de personas que dependen de que a mí las cosas me salgan bien. He tenido gente de todo el rango de edad: gente de ochenta y pico años, chavales de 19, madres de familia numerosa, padres solteros, un empresario que le cocina a los 20 empleados en su oficina inmobiliaria... Todo el mundo se va con la sensación de «qué bien me lo he pasado», y eso para mí es el mejor regalo que tengo cada día. Y ojalá que eso se transmita también al gran público: que vean esa magia que se crea en esa cocina en la que se hablan de cosas interesantes, bonitas, anécdotas, cosas tristes... Incluso hemos llorado. Como en el título: me meto «Hasta la cocina» de las personas que vienen a intento pues que saquen todo lo que llevan dentro.

Y en cocina, ¿cómo se maneja?

Soy un gran pelador de cebolla y ajo, eso lo tengo claro porque he pelao de cebolla y ajo lo más grande. Salen recetas muy bonitas, muy de aprovechamiento, que es lo que tratamos también que se vea en el programa. Y luego una parte informativa: de mercados de toda la vida, de tiendas de barrio, de huertos que tenemos en la Comunidad de Madrid, donde se siembran los melones, la fresa, granjas, fincas donde hay corderos... Cada cocinado tiene una historia y tiene unos rincones, unos olores y unos sabores. todo nos va llevando también a conocer esas zonas de Madrid. Yo creo que tiene muchos alicientes para que sea un programa muy divertido.

¿Tiene más proyectos?

Ahora mismo estoy una etapa de mi vida que estoy recibiendo muchas ofertas de muchos tipos. He aparcado un poco de mi vida actual lo que es mi profesión actual, que ha sido el toreo, quizá porque ha llegado el momento también de tener que hacer otras cosas. Soy una persona que me encanta espolearme y salir de mi zona de confort y buscar nuevos proyectos, y ahora estoy muy enfocado en esta programa de “Hasta la cocina”. Veo que tiene mucho recorrido y ojalá que se quede entre los madrileños mucho tiempo, porque me apetece seguir aprendiendo y creciendo, y seguir descubriendo personas e historias reales de personas anónimas que se convierten, en protagonistas por un día, por un momento, en unas cocinas y hoy en día ser el hilo conductor de la historia y llevarlas a la casa de los madrileños me apasiona y me ilusiona.