La sentencia judicial contra el acosador de Ana Morgade que “alteró gravemente su vida”

La pesadilla de la presentadora y humorista Ana Morgade comenzó muchos meses antes de septiembre de 2019. La también actriz estaba de gira con la obra “Conductas alteradas” junto a Canco Rodríguez, Ángela Chiva y Paloma Porcel y tras una rutinaria función en el Teatro Gayarre de Pamplona en Navarra, un individuo la siguió hasta el hotel. Pero no era la primera vez para el acosador.

Según se pudo saber después, durante meses Morgade recibía constantes mensajes en redes sociales muy preocupantes, y además llegó incluso a enviarle regalos. Tras plantarse en el hotel navarro Tres Reyes la actriz decidió denunciarle tomando como pruebas los distintos mensajes de mal gusto.

Uno de ellos decía: “Cómo te pasas. Llevas años llamando a la puerta del diablo y cuando te la abre, le haces burlas, te ríes de él y le haces pasar vergüenza. El problema no es cuando me ves, es cuando dejas de verme. Cómo te has pasado, y lo que habéis hecho en Zapeando. A pagar...”.

En otra ocasión recurrió a las amenazas: “A quien le dé trabajo le voy a echar a todo mi grupo encima, mataremos a sus hijos y hasta a sus vecinos. Nunca bromeo con estas cosas. Que no vuelva a subirse al escenario, plató, ni tele ni por internet. Si me queréis poner a prueba, costará sangre”.

Tras la denuncia, el acosador parecía rendirse pero no rebajar el tono de los mensajes de acoso: “No soy capaz de enfadarme, Que te vaya bien y que tengas mucha suerte en los trabajos que vas a tener y disfrutar. Ojo con la carretera que se me ha escapado alguna orden digamos rara...peligrosa. No toquéis un pelo a Ana, que me gusta un montón”.

El acosador, vecino de Almendralejo (Badajoz) fue condenado a seis meses de prisión y a una multa de 3.600 euros por amenazas en redes sociales y acoso con insistencia. Según informa “Noticias de Navarra”, “la Sección Primera de la Audiencia navarra rebajó la condena que le había impuesto el Juzgado de lo Penal 2 de Pamplona, que le había condenado a otros 9 meses de cárcel por el delito de acoso, pero la Audiencia consideró que correspondía la citada multa por “ser menos gravosa para el acusado”. La sentencia es firme e impone también cinco años de alejamiento y la prohibición del procesado de comunicarse con la cómica.

Ana Morgade, afectada

En la sentencia, que recoge también las amenazas al marido de Morgade: “Y tú, payaso, como me vuelvas a vacilar te van a meter una paliza de hospital que vas a estar un mes en él. No te matamos por ella, pero como me vuelvas a vacilar, un mes de hospital con una paliza de verdad, ojito que estoy de payasos como tú hasta los cojones. Tú no me importas”, también refleja lo que supuso el acoso para la presentadora.

“La insistencia y reiteración del acoso realizado por el acusado se alteró gravemente el desarrollo de la vida cotidiana con desasosiego de la víctima” y apunta a que esta manera de actuar llevó a que la cómica “incluso a tener que cambiar de domicilio y ocultarlo”. Y para más datos, “el acusado consiguió su cercanía física, le contactó de forma reiterada, con contenidos amenazantes o humillantes, no propios de un fan o seguidor de un artista al que se admira”.

Fruto de esta conducta hay pruebas de que perseguía las actividades de Morgade por redes sociales y llegó a acudir a lugares que frecuentaba la actriz e incluso intentó colarse en el plató de “Zapeando”. Acabó esperándola a la salida y se dedicó a mirarla fijamente: “He intentado colarme para ver Zapeando pero me han dicho nooo”. También compartió que la mujer de su vida nació el mismo día que Morgade, que Dios así se lo había dicho.