«Helsinki, Unidad de Menores», adultos bajo lupa

L a traducción es mucho más cristalina comparada con su título original «Un pedazo de mi corazón». Como su propio nombre en castellano indica, «Helsinki, Unidad de Menores» ubica su trama en Finlandia y narra las desventuras del equipo de Servicios Sociales de la capital, aunque también podría ser el spin off de uno de los personajes de «La Casa de Papel».

Sundance TV, refuerza así su firme apuesta por las producciones internacionales y premiadas en festivales de renombre como el Festival de Montecarlo 2021, donde esta serie fue galardonada con la Ninfa de Oro.

Algunos detalles de la trama dejan claro que los personajes viven en un paraíso laboral, donde las oportunidades y las buenas condiciones florecen por doquier. A Laura, una de las protagonistas, le ofrecen un puesto indefinido nada más superar unos días de prueba, mientras también estudia otras ofertas de empleo que finalmente rechazará. Además, la extrema climatología nórdica y las escasas horas de luz también condicionarán sus labores de búsqueda cuando un menor esté desaparecido. Pero por muchas oportunidades que le ofrezca el privilegiado mercado laboral nórdico, Laura tiene claro dedicarse a un trabajo «que marque la diferencia».

Laura será la nueva miembro de esta Unidad de Menores que será tambaleada por el regreso de Rita, la jefa del departamento que acaba de ser relegada de su puesto por exceder sus competencias e infringir el protocolo. Así, la novel Laura y la experimentada, aunque indisciplinada, Rita formarán una pareja muy particular. En el caso de Laura se enfrentará al desencanto inicial de que su trabajo durante las primeras semanas no será tan eficaz como esperaba. Tendrá que lidiar con los cuerpos de policía y demás autoridades además de derribar los prejuicios que hay sobre ella por ser la nueva. También tendrá que compensar las inercias y licencias que con el tiempo ha cogido Rita.

La trama fácilmente recuerda a casos de desapariciones que se han vivido en nuestro país. La presión mediática es uno de los factores comunes en este tipo de sucesos y el impacto en la sociedad es determinante. De hecho, los voluntarios y la movilización popular, en los casos que investiga esta Unidad, ejercerá como otro protagonista.

Si Rita y Laura representan a las Autoridades finlandesas, Jasmin encarna a uno de esos menores que viven en peligro. Cerca de cumplir la mayoría de edad, la joven comienza a experimentar con las amenazas de la noche, y su aún inocencia puede jugarle malas pasadas. Así se traza una narrativa paralela que tarde o temprano se cruzará con la de las dos protagonistas.

Rita, interpretada por Lotta Lehtikari, encarnará todos los traumas que arrastra esta dedicación 24 horas y todos los sacrificios y cargas emocionales que supone. Mientras su vida parece desestructurada y en plena crisis, la de su compañera Laura (Niina Koponen) pasa por un momento de crecimiento. Su hija comienza a ser consciente de la importancia de su trabajo, aunque a su marido no le parezca la mejor opción. Por si fuera poco, Laura tiene que vigilar y examinar las conductas de Rita, ya que supuestamente, sus superiores quieren asegurarse de que está plenamente recuperada, o más bien quitársela del medio. Rita les incomoda.

Esta serie producida por AMC Networks también fue seleccionada para la pestigiosa Berlinale Series Market 2021. Así, aclamada por la crítica, llega hoy a los principales operadores de televisión como Movistar+, en los que se oferta Sundance TV.