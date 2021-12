El creador de «La Casa de Papel» reconoce qué es de lo que más se arrepiente

Los guionistas principales de «La Casa de Papel» han querido desvelar en varias entrevistas algunos detalles sobre la redacción de la serie y cómo solventaron tantos giros de guion, aprovechando el final de la trama.

En una entrevista hace días Javier Gómez Santander reconocía que no estaban preparados para reabrir la serie, después de que se cancelara tras sus dos intensas temporadas en Antena 3. Según afirma todos los arcos narrativos estaban cerrados y resultaba difícil abrir nuevas líneas argumentales. Sin embargo, después de resolver ese obstáculo, quedaba lo más difícil: «No teníamos final. No se lo dijimos a nadie, pero Álex Pina y yo estuvimos varias noches sin dormir porque no éramos capaces de cerrar la serie y no queríamos preocupar al resto». Después de darle muchas vueltas lo consiguieron con el éxito de crítica y público.

Alerta: spoiler

Ahora ha sido el turno del creador de la serie, Álex Pina, quien no ha dudado en reconocer de lo que más se arrepiente en la historia de la serie. «Si hubiésemos sabido que la serie continuaría hasta una quinta temporada, me habría pensado dos veces matar a ‘Moscú’». Para él el personaje interpretado por Paco Tous «era un personaje que ofrecía mucha comedia, y que aún tenía mucho para dar». De hecho, a pesar de su triste final la serie recupera en varias escenas a su actor para participar en algunos de sus flashbacks y ayudar a seguir contando la historia de los personajes de Denver y Manila.

Álex Pina, fundador también de Vancouver Media siempre ha sido consciente de que la polémica en las series es algo ya inherente a cualquier trama, debido a la repercusión social que están alcanzando. Por ello, nunca ha tenido en cuenta este factor a la hora de desarrollar los desenlaces de las series o las tramas argumentales, como ya ha reconocido en varias entrevistas, como esta concedida a CNN Brasil.