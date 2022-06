Así fue el multitudinario casting abierto de “Pasapalabra” en Madrid

La expectación creada alrededor del primer casting abierto tras la pandemia del concurso estrella de Antena 3, “Pasapalabra”, ha dado sus frutos. En Madrid se ha hecho realidad el sueño de muchos fans del programa presentado por Roberto Leal de ponerse a prueba en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, un llamamiento que ha tenido una gran respuesta y del que saldrán seguro futuros concursantes.

Algunos aficionados se lanzan rellenando el cuestionario que hay en esta web o llamando al número de teléfono que aparece cada tarde en algún momento del programa. Sin embargo, para quienes dudan o buscan una experiencia directa con el proceso de selección, se ha celebrado este casting abierto. “Hay mucha gente con muchas ganas de participar y que luego nos sirve como concursantes futuros para los programas que vayamos a grabar”, explica Montse Ramos, en el equipo de Casting de ‘Pasapalabra’ junto con Mar Corral y Marta Gómez. Además, hace un llamamiento a quienes creen que el listón está muy alto, al ver el actual duelo entre Orestes y Rafa: “Torres más altas han caído”.

En las imágenes parece que asistimos a un examen de selectividad o del carnet de conducir por la concentración de muchos aspirantes sobre sus mesas. Entre los aspirantes, hay hombres y mujeres de todas las edades, y hay quien viene preparado y quien lo hace “con lo puesto” simplemente a intentar la aventura. Felipe Pérez, director ejecutivo de ‘Pasapalabra’, afirma que con estos casting abiertos y presenciales buscan “conseguir más concursantes de ese calibre para poder seguir teniendo estos roscos tan interesantes”.

Los propios aspirantes se muestran encantados por haber pasado esta experiencia, que quizá les lleve en las próximas semanas o meses al plató. Gracias a ellos, esta convocatoria ha sido... ¡todo un éxito! “Estoy encantada de estar aquí, por esta experiencia”, dice una aspirante, mientras que otro confiesa que su caso “fue un poco por casualidad porque yo me apunté en la página web hace tiempo y me llamaron estos días para el casting presencial. No lo había visto porque estoy enfrascado en el trabajo”. Para otros definitivamente es una manera “de probarse y yo lo recomendaría a todo el mundo”. “Me encanta la prueba de cantar porque yo voy mucho a los karaokes y yo la prueba de cantar la ganaría”, ha dicho otra antes de arrancarse a entonar sin ninguna vergüenza la estrofa de “Mamá quiero ser artista. Ser protagonista”.