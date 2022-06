De pastora cristiana a ganar dinero de stripper en Only Fans

Nikole Mitchell, era una pastora cristiana de 36 años originaria de Minnesota, Estados Unidos. Su vida giraba alrededor de sus homilías y su familia. Ella misma se definía como nacida en el seno de una estricta familia bautista y criada para ser una mujer “tranquila, reservada y dulce”. Pero su fantasía había sido siempre ser stripper pero fue coartada por sus creencias y familiares. Ahora tras descubrir onlyfans su vida ha cambiado para siempre y ya puede mostrarse a sus feligreses tal y como Dios la trajo al mundo, y de paso ganar mucho dinero.

Según Nikole, ahora ex pastora, en su tiempo en las redes sociales encontró el deseo para enseñar una faceta desconocida para sus feligreses; la de modelo, por lo que decidió abandonar su vida religiosa e incursionar dentro de la famosa página Only Fans, la cual ha recibido numerosos suscriptores. Asimismo, aseguró la ex pastora que su visión se amplió y cambió su forma de percibir la vida cuando asistió a una obra de teatro con temática LGBT.

“Desde muy joven, fantaseaba con ser stripper”, confesó en el New York Post Nikole, que también desveló que sin embargo, “fui adoctrinada para creer que mis deseos y mi cuerpo eran innatamente pecaminosos y malos”. Lejos ya de sus sueños, Mitchell contrajo matrimonio y tuvo dos hijos, pero aseguró que no se sentía tan cómoda con la vida que llevaba, fue por eso que decidió divorciarse y liberarse de todo su entorno conservador. “Me decían que solo tendría que ocuparme de los niños”.

Nikole señaló que esa decisión no les gustó a sus papás, ya que ellos creían que las mujeres deben realizar las tareas del hogar y estar pendientes de la familia y ni siquiera veían bien que fuera pastora: “Me enseñaron que a las mujeres no se les permite liderar y que las mujeres deben estar en la cocina y con los niños”.

En 2011, Mitchell, junto con su ahora exmarido, se unió a la Iglesia Woodland Hills, una megaiglesia evangelista en el estado de Minnesota, que le abrió los ojos a la posibilidad de la igualdad de género dentro de la fe. “Me dejó alucinada”, recordó sobre su primera visita al santuario. Pero su incursión en aquella obra de teatro LGTB le hizo preguntarse por su heterosexualidad, ahora se confiesa bisexual y pansexual.

Así son las imágenes que comparte ahora Nikole FOTO: La Razón Instagram

“Empecé muy tímida. Solo subía fotos sin brasier, pero ahora estoy en un punto en el que hago fotografías y videos personalizados. “En marzo del 2020, me iban a pagar varios miles de dólares por tener sexo con alguien, pero luego llegó el coronavirus y eso se canceló”, agregó en su charla con el ‘New York Post’.