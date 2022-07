Primeras imágenes de la serie “Entrevista con el vampiro”

El servicio premium de suscripción bajo demanda AMC+ ha lanzado el primer tráiler de ‘Interview with the Vampire’ de Anne Rice, junto a nuevas imágenes y un póster en el panel de la Comic-Con de San Diego. La serie se estrenará en España en AMC+ en los próximos meses.

Cartel de la serie FOTO: AMC AMC

Basada en la revolucionaria novela gótica de Anne Rice, ‘Interview with the Vampire’ sigue la épica historia de amor, sangre e inmortalidad de Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson), Lestat de Lioncourt (Sam Reid) y Claudia (Bailey Bass), relatado al periodista Daniel Molloy (Eric Bogosian). Sufriendo las limitaciones de la vida de un hombre negro en la Nueva Orleans de principios del siglo XX, Louis no puede resistirse a la oferta de evasión definitiva propuesta por el libertino Lestat, convirtiéndose en su compañero vampiro. Sin embargo, los nuevos poderes embriagadores de Louis vienen con un precio violento y la llegada de Claudia, la vampira infantil de Lestat, les hará comenzar un viaje de venganza y expiación de varias décadas.

Según el productor ejecutivo Mark Johnson, la nueva adaptación de AMC de la icónica historia de Anne Rice de 1976 es “mucho más completa” que la película de 1994 protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt: “Tratamos de mantenernos lo más fieles posible al espíritu del libro, pero es una interpretación muy moderna. En muchos sentidos, nuestro programa es más fiel al libro que la película, lo cual es irónico porque la propia Anne Rice escribió el guión. a la película.”

Los productores aprovecharon al máximo ese lienzo expandido para contar la historia y, como resultado, la primera temporada no cubre la totalidad de la novela de Rice. “Ni siquiera conocemos a Claudia hasta más tarde en nuestra temporada”, dice sobre el tercer personaje principal interpretado por Bailey Bass ( Avatar 2 ). “Ojalá tengamos una segunda y tercera temporada para terminar el libro”.