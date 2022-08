«Dark Winds», no es otra maldita serie de indios

Puesto de nuevo el western de moda gracias a las series de televisión, con formatos que van mucho más allá del western clásico tintándolo de «noir», llega «Dark Winds» de la mano de AMC+, y que adapta las novelas de Tony Hillerman, «Leaphorn & Chee», producida por George R.R. Martin («Juego de tronos») y Robert Redford, entre otros, y creada por Graham Roland («Fringe»).

La historia nos sumerge en 1971, en un poblado de la Nación Navaja cerca de Monument Valley, el detective Joe Leaphorn interpretado por Zahn McClarnon, investiga una serie de crímenes que a priori no parecen estar relacionados, acompañado por Jim Chee (Kiowa Gordon), su nuevo compañero. La serie, con un 100% en Rotten Tomatoes, tiene una factura muy lograda con escenas de «slow television» entre los paisajes de los Navajos, que nos ayuda a decelerar al ritmo de vida de esta comunidad que se ve trastocada por unos asesinatos, y dónde la Ley tendrá que vérselas con su propio pueblo nativo. Graham Roland explica a LA RAZÓN que «hay un poco de mí en el principio, pero también en este proyecto. El director, Chris Eyre, estaba en el proyecto antes que yo, y durante todo el proceso de escritura, podía ir a verle y hablar sobre la sensación que queríamos que evocara una escena cuando el público la viera. Traté de prepararlo para él tanto como fuera posible en términos de evocar un estado de ánimo. Pero creo que la mayor parte del mérito en cuanto a la tensión, la persistencia y los planos en ciertos momentos, vienen de Chris». La consecuencia es que el espectador se predispone desde el minuto uno de «Dark Winds» (ojo a la escena del robo), para esperar lo inesperado mientras disfruta de la excelente actuación del nativo americano Zahn McClarnon en su gran papel. En una reciente entrevista confesó que en otras ocasiones había pasado por alto los estereotipos sobre los nativos. «Creo que la actuación de Zahn es increíble. Está recibiendo mucho reconocimiento por la actuación que hizo y creo es algo que se merece. Es uno de los mejores actores que trabajan ahora mismo en cine y televisión», dice el creador de la serie sobre el otro pilar de la ficción; McClarnon se come la pantalla.

El resultado es un thriller de seis capítulos que mantiene la tensión hasta el último de ellos y donde se entremezclan varios temas más, como la instrospección (hacia afuera) del sheriff con su nuevo y misterioso compañero. La serie, nos explica Roland, «es una adaptación de, principalmente, uno de los libros de la serie de Hillerman llamado ‘’Listening Woman’'», pero se han tomado ciertas licencias, puesto que «Jim Chee no aparece en la novela, así que tomamos un poco de otro libro llamado ‘’People of Darkness’'. Hay mucho que extraer de las novelas. Así que no fue una situación en la que sentí que tenía que reinventar todo. Había una narrativa muy buena dentro de la novela con la que se podía hacer una temporada de televisión. Creo que me tomé un poco de licencia con los personajes principales y sus historias. Pero en su mayor parte, la trama, tratamos de apegarnos a la novela siempre que sea posible». Nadie ha protestado por eso, pero sí que hay un sector purista de la nación navaja que no ha visto con buenos ojos que se haya representado el idioma y la cultura de los Navajos y no se haya hecho bien. Tanto el director como el propio creador de la serie han confirmado que tras la renovación para una segunda temporada, buscarán soluciones. El propio Roland asegura que se cansa de explicar que, «es ficción. Ciertamente hay que tomarse algunas licencias para convertir la vida real en un programa de televisión en ciertos casos. Pero es muy importante para nosotros que la gente que está en esta comunidad se sienta representada y con precisión. Así que si hay cosas que podemos mejorar en el futuro, ciertamente buscaremos hacerlo».

Pero «Dark Winds» es una puerta abierta al mundo de los nativos americanos alejada de los tópicos: «Hay programas, como ‘’Reservoir Dogs’' y ‘’Rutherford Falls’', que se están haciendo ahora y que creo que están desafiando algunos de los estereotipos que se han puesto en pantalla antes de los nativos. Y es lo que más me gusta de ‘’Dark Winds’'», matiza Roland.