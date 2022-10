Liosgate+ desvela el teaser art de la serie sobre Nacho Vidal, “Nacho”, y pone fecha a su estreno

Lionsgate+, el servicio de streaming internacional premium de STARZ, publica el teaser art de su próxima serie original en español de LIONSGATE+, “Nacho”. El arte del teaser ha cobrado un nuevo significado, ya que este asombroso material visual ofrece a los fans un anticipo de lo que podrán esperar de la serie, que se cuenta a través de la vida y la experiencia de la legendaria estrella del porno español, Nacho Vidal. La serie de producción española se estrenará en LIONSGATE+ en España y Latinoamérica el domingo 11 de diciembre.

“Nacho” cuenta la dramática historia, pero con tintes de humor, de las personas reales que están detrás de la industria del porno -que genera más de 500 millones de euros al año en España-. La serie narra tanto su humanidad como las surrealistas vidas que llevan. Demostrando que su talento va mucho más allá de sus famosos 25 cm, Nacho cambió las reglas del juego en los años 90 cuando se convirtió en una superestrella internacional. Ahí comienza su historia; cuando descubre que había nacido con un don que podía utilizar para valerse por sí mismo.

Nacho S1 International Tease Art FOTO: Canyon Lionsgate+

La serie está protagonizada por Martiño Rivas (“Las chicas del cable”), María De Nati (“El buen patrón”), Andrés Velencoso (“Élite”), Pepa Charro (“El Ministerio del Tiempo”), Edu Soto (“Tu cara me suena”), Miriam Giovanelli (“Coronte”), Carmen Conesa (“Merlí. Sapere Aude”), Montse Guallar (“El cuerpo”), Nancho Novo (“Amar es para siempre”), Albert Baró (“Merlí”), Marina Gatell (“Lalola”), Penélope Guerrero (“Sky Rojo”), Rubén Jiménez (Perímetro Zero), Juan Carlos Vellido Piratas del Caribe: en mareas misteriosas), Paola Bontempi (“La que se avecina”) y Nuria Herrero (“Madres Amor y Vida”).

“Nacho”, está producida ejecutivamente por Teresa Fernández-Valdés, que también ejerce de showrunner, y Ramón Campos. La serie de ocho episodios está escrita por Teresa Fernández-Valdés, Gema R. Neira, María José Rustarazo, Flora G. Villanueva y Diego Sotelo y dirigida por David Pinillos, Beatriz Sanchís y Eduardo Casanova.

Producida por Bambú Producciones con la producción asociada de La Claqueta, LIONSGATE+ estrenará los dos primeros episodios el domingo 11 de diciembre, seguidos de un episodio semanal cada domingo y la temporada completa de 8 episodios estará disponible para verla del tirón el domingo 29 de enero.