Loli, la mujer de “El prestamista” de los Gipsy Kings, grave tras operarse en Turquía

El programa de Cuatro, “Los Gipsy Kings” dejó grandes momentos televisivos y sobre todo un poso relacionado con sus protagonistas. Quizá el más famoso o al que más cariño tenían los espectadores es a Joaquín, de profesión prestamista, y que alcanzó gran fama por su estilo de vida junto a su mujer Loli y sus hijos. Esta semana llegaba una noticia aterradora: “El prestamista” hacía un llamamiento público: “Su vida corre peligro”, dijo refiriéndose a su mujer, ingresada tras someterse a una operación de cirugía estética en Turquía.

La historia comienza con el viaje del matrimonio al país para que Loli pudiese hacerse una liposucción y un estiramiento de la piel del abdomen. Inmediatamente después de la intervención, Loli empezó a acusar la falta de oxígeno en la sangre y tuvo que volver al quirófano. “Cuando la subieron a la habitación, empezó a faltarle el oxígeno”, contó el marido a un programa de televisión. Al parecer, “los músculos, al coser, estaban demasiado estirados”.

Después de unas jornadas de crisis en las que se temió por su vida, parece que la mejora es patente: “Está entubada, lo que pasa es que puede escuchar, hoy ha abierto un poquito los ojos, me ha reconocido, no se le entendía muy bien pero me hacía con las manos que cuándo nos íbamos”. Mientras vertía estas confesiones en “Sálvame”, Joaquín también aprovechó para cargar contra la operación. Acusa a la directora de márketing de la clínica de mal comportamiento y negligencia médica. “La complicación que tuvo fue un hematoma que se empezó a complicar y le teníamos que hacer la segunda operación”, se defendió ella ante las cámaras.

También la directora de márketing quiso acusar en la televisión a “El prestamista” de intentar coaccionarla y chantajearla: “Dice si tú no quieres que te manchemos tu nombre o tu clínica, como ellos dicen, me tienes que dar 16.000 euros”. Las novedades de su recuperación parece que se suman y su marido afirma que aunque “su vida corre peligro, está reaccionando bien” y que sabe que “esto va muy lentito, muy poco a poco. Son diez días muy peligrosos que los tiene que pasar”.

La familia Fernández-Navarro ha estado en todo momento apoyando a la matriarca y actualizando su estado. Según el último parte por redes sociales, Joaquín ha explicado que su mujer ha mejorado mucho: “Es un día muy bonito y hay que celebrarlo. Dios ha hecho el milagro y a la mujer del prestamista le han quitado sus tubos porque ella se merecía estar en la vida”.

“Gracias a Dios, mi madre está muy bien. Le han quitado los tubos y está bocarriba, respirando por sí sola”, ha comenzado escribiendo Kiki, el joven de 27 años hijo del matrimonio. “Gracias por vuestras oraciones desde lo profundo de mi corazón, gracias”, ha matizado mientras agradecía el apoyo de los 40.000 seguidores de la cuenta de su padre.