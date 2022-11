Así reaccionó Diego Losada al ataque de ansiedad de la reportera de Mediaset en Ucrania Laura de Chiclana

Como cada día, el programa de Cuatro «En Boca de Todos» conectaba en directo con la enviada especial a Ucrania Laura de Chiclana que lleva cubriendo el conflicto en Ucrania desde el pasado mes de marzo. 8 meses en zona de conflicto pasan factura. En la conexión de hoy, el presentador Diego Losada daba paso desde Madrid a la reportera, que daba claros síntomas de encontrarse mal: «¿Estás bien? ¿Sigues ahí? ¿Qué pasa Laura?». «Bueno son muchos meses aquí y estoy con un poco de ataque de ansiedad en estos momentos» ha contestado ella al instante.

Tras tranquilizar a Laura el presentador no dudó en dar una advertencia a su equipo para cuando vuelva a ocurrir algo así: «Esto nos lo tenéis que decir compañeros. Laura hablamos luego». Después de que la reportera insistiese en proseguir con la conexión, Losada se preocupó por cómo es su situación allí. «No es la primera vez que me sucede esto antes de un directo. Es desagradable. Notas que estás saturada, que tu mente no puede más. Son muchas vivencias, las desgracias de las personas las llegas a hacer tuyas. No puedes salvar a las personas. Nuestra labor es comunicar, transmitir. Yo no soy voluntaria y muchas veces llegamos a puntos extremos en los que, aunque nos pongamos una coraza, se rompe y nuestra mente explota».

Losada quiso cerrar la conexión con un mensaje de aliento hacia su compañera: «Eres una muy buena periodista, pero también eres humana y eso es maravilloso. Todo nuestro ánimo desde aquí. Tu madre te estará viendo, no sé si quieres decirle algo por si se ha preocupado»