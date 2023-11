Abril Cols se corona como la reina de la moda en los Gen Z Awards

En una noche llena de brillo, estilo y emociones, los Gen Z Awards han celebrado hoy su primera edición en el teatro Príncipe Pío de Madrid. La gala, presentada con gran energía por Xuso Jones y Lara Álvarez, fue transmitida en directo en Divinity, capturando la atención de la generación Z y de amantes de la moda por igual.

El momento culminante de la noche se vivió en la categoría "Moda by SHEIN", donde la influencer Abril Cols se alzó con el codiciado premio. Compitiendo con fuertes contendientes como Mery Turiel, By Calitos y Maria F. Rubies, Abril Cols demostró ser la indiscutible reina de la moda digital.

Con más de 1 millón de seguidores en Instagram y una impresionante cifra de 4,2 millones en TikTok, Abril ha cautivado a su audiencia con un contenido fresco y vibrante centrado en el lifestyle, la moda y la belleza. Su estilo único y su capacidad para conectar con la audiencia le han valido el reconocimiento en la industria de la moda digital.

Al recibir el premio, la influencer no pudo contener las lágrimas al recibir la visita inesperada de su hermano: "Quiero empezar dando las gracias a mi familia que hoy no están aquí, pero sé que me están viendo. Quiero darle las gracias a mi madre, que es mi mano derecha, y a mi hermano, que todos sabemos que esto también es suyo".

"Por supuesto, quiero darle las gracias a mi equipo", culminó la influencer destacando la importancia del apoyo cercano en su camino hacia el éxito digital.