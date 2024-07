Apple TV+ se pone las pilas: 20 mil millones en series y películas que la gente no visiona

No todo el monte es "Ted Lasso", y Apple TV+ que se ha especializado en producciones propias sin comprar de sus competidores ni licenciar su contenido, tendrá que replantearse su estrategia ante el fiasco que ha supuesto su inversión de 20 mil millones de dólares en series y películas que la gente no ve. Según "Bloomberg" el gigante dueño del Iphone tiene varias vías abiertas para recortas gastos y no seguir cayendo en streaming.

Un estudio publicado por Parrot Analytics analizaba como tras un amuento del número de suscriptores y visionados en las plataformas del streaming hubo un descenso que nos indica que podemos haber llegado al tope, al menos de momento. Por eso todas las plataformas se afanan para conseguir los pocos suscriptores que quedan y mantener bien ocupado a los suyos con todo tipo de contenidos.Los datos indican que entre 2019 y el segundo trimestre de 2022, el aumento de originales en plataformas de streaming llegó a doblarse. A partir de ahí empezó el descenso durante dos trimestres consecutivos que muy posiblemente se conviertan en tres. En cualquier caso, es dudoso que se vuelvan a ver las cifras de 2022.

Esto indica que las plataformas han recortado en producciones originales y se han lanzado a la venta de licencias, por eso podemos ver algunos contenidos en su app de origen, pero ahora está viajando a través de un competidor en busca de nuevo público, y otras plataformas se han convertido en "centros de entretenimiento" en el que con una suscripción y un dinero añadido se puede tener acceso a la competencia. Además, todos han caído en prohibir las cuentas compartidas, fuga de dinero, y han implementado cas de forma generalizada, planes en los que se incluye publicidad para seguir sumando ingresos. El último Disney+. Recordemos que un informe de "Bloomberg" reflejaba que los beneficios de las grandes compañias de streaming habían caído un 90% en la última década. 23.400 millones de dólares en 2013, 2.600 millones de dólares en la actualidad.

Ahora Apple TV+ tiene que replantearse eso de series millonarias con actores muy famosos que cobran un millón de dólares por episodio ('The Morning Show', protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston). También ser menos amable con aquellos pilotos que podrían fallar estrepitosamente y cancelarlos antes de meter más dinero en un saco roto. Todos luchan por conseguir resultados como Netflix con intentos arriesgados que de momento le dan su fruto: La empresa cuenta ahora con 277,7 millones de suscriptores y llega a más de 600 millones de personas en todo el mundo. Las ganancias trimestrales aumentaron un 44% con respecto a 2023 y se multiplicaron por más de siete con respecto a 2019.

Además Apple TV+ está perdiendo en otros aspectos, con Netflix llevándose la mayor parte de las nominaciones a los Emmy, y hay en marcha, según "Bloomberg", varias reuniones para decidir varias estrategias. La principal es controlar los gastos de las producciones originales, aunque persista la percepción de que tienen dinero infinito. El estudio gastó más de 500 millones de dólares en total en películas de los directores Martin Scorsese, Ridley Scott y Matthew Vaughn, y más de 250 millones en la miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial Masters of the Air , una de las más de una docena de nuevas series estrenadas este año.

La conclusión de "Bloomberg" apunta a que su servicio de streaming atrae solo el 0,2 % de la audiencia televisiva en Estados Unidos y que Apple TV+ "genera menos visualizaciones en un mes que Netflix en un día". Otras versiones indican que sólo quiere invertir en entretenimiento "para vender más dispositivos de consumo, no para ganar dinero en Hollywood". Según las tendencias, la compañía podría intentar comprar licencias para incluir en su servicio algunas series y películas que ellos no hayan creado.