Así fue la inesperada, y cómica, respuesta de Albert Pla sobre su vida sexual en 'La Resistencia'

Si hay un invitado que nunca, pero jamás, pasa desapercibido y se ha convertido en el favorito en ‘La Resistencia’ ese es Albert Pla. El cantautor ha vuelto al espacio de MovistarPlus+ presentado por David Broncano volviendo a regalar momentos de silencio incómodo hacia su conductor. Pla, que sumaba sucuarta vez al programa, vino para promocionar ‘Maldita mi imagen’, una canción que canta a dúo en Corsé, el último disco de Clara Peya; además de hablar de su papel en la exitosa serie de Los Javis, ‘La Mesías’. ‘’

''Cada vez que vienes para mí no es cualquier cosa porque ya nos conocemos de las tres veces que has venido y alguna que otra ocasión que también hemos coincidido fuera. Yo ya quiero establecer una relación contigo más allá de entrevistarte. Me gustaría acercarme un poco a tu corazón, Albert", le soltaba Broncano a su invitado. "La mejor manera de acercarse al corazón de las personas es reventándole las costillas, ¿no?", le respondió el protagonista demostrando desde el minuto 1 su pasotismo y humor negro.

Además, el cantautor tuvo que volver a enfrentarse a las clásicas preguntas: ‘’Relaciones sexuales en el último mes y cantidad de dinero en el banco’’. Fue justo en la primera pregunta cuando Pla volvió a hacer alarde de su sentido de humor dando una respuesta, a la vez que un corte, al jienense.

"Relaciones sexuales en el último mes", soltó Broncano. ‘’Ahora", respondía Albert tras pensárselo unos segundo. "¿Ahora qué?", volvía a preguntar David. "Te estoy dando un poco por culo en esta entrevista, ¿no crees?", contestó el artista provocando la risa del presentador y del público presente.

En cuanto al dinero en el banco, el invitado volvió a afirmar que ‘’sigue sin tener nada’’. ‘’Tienes pasta porque son muchos años trabajando’’, le recordaba el conductor.

"Ahora 'Los Javis', al trabajar con ellos, son los que organizan la economía"

, respondió Pla. "¿Son tus gestores ahora?", preguntaba de nuevo Broncano. ‘’L

os he pillado de gestores porque son dos"

., concluía el invitado.