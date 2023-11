Laura Pausini habla sin tapujos sobre su vida sexual en 'La Resistencia': ''Lo hacemos en cada ciudad''

Más de cinco años han pasado desde que Laura Pausini visitara el espacio de MovistarPlus+ y se consolidara como la persona mejor pagada durante mucho tiempo. La italiana, en su día, volvió a sacar su lado sincero confesando la cantidad exacta que tenía en su cuenta bancaria. Cinco años después ha regresado por lo que el presentador del programa, David Broncano, no dudó en decirle que en todo este tiempo ha habido otros famosos que la han superado quitándole el primer puesto en el podium.

“Para mí todo es igual pero creo que el ha cambiado eres tú’’, soltaba Pausini dirigiéndose a Broncano. Finalmente la italiana, aunque no dijo el dinero exacto, sí confesó que ‘’sigue teniendo el mismo dinero, con el Covid ya uno trabaja menos”, decía la italiana para añadir que con los derechos de sus canciones ya podría retirarse y seguir ganando dinero. Esta charla continuó y la invitada llegó a revelar que no todo lo que toca es oro ya que en España, algunos discos no funcionaron como ‘Escucha’ con el que ganó el Grammy.

La cantante de ‘La Soledad’ además de hablar sobre su economía no dudó en entrar en la sintonía del programa y en el humor de su presentador. Tanto es así que además protagonizaron un momento en el que le mandaron un audio de whatsapp aRigoberta Bandini, debido a que esta última es muy fan de la italiana, llegando a proponer una colaboración.

Antes de hablar sobre el número de relaciones sexuales, Laura Pausini que siempre ha sido esa artista que habla sin tapujos con cierta inocencia, volvió a regalar una confesión dejando incluso a Broncano despistado. La artista llegó a desvelar que su anillo de matrimonio fue comprado en Amazon por 20 euros. Tras esto, también reveló la cantidad de sexo que ha practicado en el último mes. ‘’¿Te he dicho que me he casado en marzo después de 18, no?. Uno no se casa sino folla. Estoy de luna de miel porque no tenemos tiempo de irnos de vacaciones por lo que hemos decidido hacer la luna de miel en la gira. Entonces hacemos en cada ciudad. Cuenta cuantas ciudades hago y tendrás el resultado’’, zanjó a la vez que se escuchaban las risas y aplausos del público.