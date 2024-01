Así ha quedado la actriz Carrie Bernans ("Black Panther"), gravemente herida en un presunto atropello y fuga

La actriz y doble de riesgo Carrie Bernans, famosa por sus apariciones en "Black Panther" y "Avengers Infinity War/End Game" resultó gravemente herida durante un presunto atropello y fuga en la ciudad de Nueva York a la 1:30 a.m. del lunes.

Bernans resultó herida junto con otras ocho personas. Según su publicista, fue atropellada por un conductor que se estrelló contra un comedor al aire libre en Chirp, un restaurante peruano en el centro de Manhattan. Luego, ese conductor retrocedió y chocó contra otro automóvil antes de que llegaran los agentes. Bernans, que dio a luz recientemente a un hijo y, afortunadamente, el recién nacido no estaba con ella, sino en un hotel con su familia. Bernans se encuentra en condición estable y acaba de ser operada. Su madre publicó detalles sobre el traumático incidente en Instagram y Bernans tiene una apariencia muy desmejorada.

Su madre ha sido la encargada de adelantar lo sucedido. "Todavía sufre mucho dolor y no puede contestar llamadas en este momento, pero agradece los mensajes. Este fue un incidente traumático.Por favor, mantenga a Carrie en sus pensamientos y oraciones. Ella está sufriendo mucho pero está sanando", comienza diciendo en un mensaje que también da detalles del incidente: "Estuvo involucrada en un incidente traumático en Nueva York donde un hombre, de unos 40 años, intentaba escapar de un atropello y fuga y chocó contra varios autos antes de chocar contra un puesto de comida cerca del que caminaban su amiga y ella. Terminó dejándola inconsciente y colgándola debajo del estrado. Ella estaba debajo sin darse cuenta de lo que estaba pasando".

En la actualización de su estado físico, su madre asegura que "tiene algunos huesos rotos, fracturas y dientes astillados, pero agradece a Dios que esté viva. Nueve personas resultaron heridas en su intento de escapar del atropello y fuga, incluidos tres agentes de policía. La policía lo atrapó poco después y lo arrestó. En medio del caos del incidente de Año Nuevo, ella se aferra a un inmenso sentimiento de gratitud por la vida misma. Este revés no la ha disuadido de creer que Dios todavía está elaborando algo extraordinario. A pesar de las lesiones sufridas en la colisión causada por un atropello y fuga en Nueva York, está llena de esperanza y fe en el desarrollo de un nuevo y hermoso capítulo. Por favor, mantenla en tus pensamientos y oraciones mientras navega por este camino hacia la recuperación y nuevos comienzos".

Informó de que la cirugía había tenido lugar y se preparaban para buscar una clínica dental en Atlanta o Los Ángeles para arreglar la dentadura de la actriz. "Gracias a todos los socorristas, policías, extraños, mi amiga Katherine, familiares y amigos que la ayudaron. *PD: su hijo no estaba allí. Estaba a salvo en una cálida habitación de hotel con su familia. Y gracias a todos los que se acercaron", termina el mensaje de la madre de Carrie.

Laboralmente interpretó a un miembro de Dora Milaje en Black Panther y Avengers: Endgame . También tuvo un papel como Styler en la serie Luke Cage que se transmitió anteriormente en Netflix. Bernans también ha hecho voces para los videojuegos Spider-Man: Miles Morales y Spider-Man 2 , y ha realizado acrobacias para la película de X-Men Dark Phoenix . Más recientemente, trabajó para la nueva adaptación musical de The Color Purple , que se estrenó recientemente en los cines. Su otro trabajo reciente incluye las películas The Harder They Fall y Nope , junto con los programas de televisión The Idol y Quantum Leap .