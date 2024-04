Chiqui, conocida colaboradora de programas de televisión, sorprende con su nuevo trabajo

Almudena Martínez, más conocida como 'Chiqui', saltó a la fama tras su participación en el reality de Telecinco, 'Gran Hermano 10'. Tras ello, se hizo frecuente su colaboración en diversos programas de la cadena en los que se hizo con el cariño del público.

Después de la desaparición de 'Sálvame', del que era uno de los rostros habituales, su presencia en televisión mermó, y ahora vive alejada de los focos con un nuevo trabajo. "He hecho de todo. Desde cajera, luego me fui a 'Gran Hermano', 'Supervivientes'... Mil realities. Y, ahora, pues estoy aquí, vendiendo coches", afirmó la ex colaboradora en un vídeo difundido por el programa 'Socialité', de Telecinco.

De este modo, 'Chiqui' narraba ilusionada que había aceptado este nuevo puesto laboral porque le habían ofrecido la conciliación familiar, algo necesario para cuidar a sus padres y a sus dos hijas. "Si no he estado en la pantalla es porque he estado cuidando a mis padres, que están muy enfermos. Además, entre casa, niñas, y trabajo, no he podido estar en televisión", confirmó la ex concursante de 'Gran Hermano'.

Sin embargo, afirmó estar "muy contenta" con su nuevo puesto de trabajo. Con sus "chiquitrucos", y siendo "ella misma", la ex colaboradora aseguró que "es muy fácil vender" y que en la empresa están muy contentos con ella, alegando que el vehículo más caro que había vendido era uno de alta gama valorado en 60.000 euros.

Sin embargo, aunque aseguró que echaba "mucho de menos los programas", afirmó que sus circunstancias no le permitían volver. "Ahora mismo no puedo volver a la televisión, pero la echo de menos. Sé que al público le encanto", añadió la ex concursante de 'Supervivientes'.