«Commissioners»: ¿Qué series se quieren ver en Europa?

Europa es un continente con medio centenar de países con distintas culturas y gustos. Las televisiones, las producciones audiovisuales y las tendencias en formatos es una representación muy fiel de lo que interesa a los europeos. Con la vista puesta en esta diversidad se celebró en la cuarta edición de Iberseries & Platino Industria, la charla «¿Qué buscan los comissioners de Europa?», que contó con los ponentes Morad Koufane, director of International and Young Adult Series, de France Televisions; José Pastore, director de Cine y Ficción, de RTVE España; Michele Satta, Commissioning Editor in charge of International Coproductions, de Rai Italia, y Laura Mai Harding, Commissioning Editor of International Coproduction de ZDF Alemania. María Valenzuela, profesional independiente, fue la encargada de moderar.

El triunfo de las IPs

Para entendernos, un ‘commissioner’ es el encargado, desde las cadenas de televisión y compañías de streaming, de buscar el material para hacer series, ya sea aceptando propuestas o gestionando ideas de producción y contratando a personas para que las lleven a cabo. Por eso siempre están a la última en tendencias. Por eso la primera cuestión a tratar fue la alianza europea existente para coproducir. «La alianza europea es algo que nace en 2018 y son tres grandes canales de televisión tradicional europeos que decidieron trabajar conjuntamente con un objetivo común», explicó Morad Koufane, que desgranó que se trata de «un deseo por encontrar grandes proyectos para un público más amplio. La mejor solución hoy por hoy para hacer esto es la coproducción». «Trabajamos conjuntamente de forma flexible. Puede haber pequeñas diferencias entre los canales en cuanto a la línea de edición, pero más allá, nuestra idea principal es encontrar una manera de crear series». Detalla Michele Satta que «hablamos de forma muy abierta de los proyectos. Tenemos reuniones cada cierto tiempo; la próxima será en Roma. Y allí lo que hacemos es decidir qué es lo que vale la pena contar. Voy a darles un ejemplo. Estamos desarrollando conjuntamente un proyecto que ya se ha rodado, que es ‘Los últimos días de Kabul’. Y esto ha fusionado estos tres grandes canales públicos». Según Satta, «nos encontramos con que están pasando cosas terribles en otros sitios, Ucrania, Líbano, Gaza, y parece que olvidamos que hay un infierno en la tierra, conocido como Afganistán hoy por hoy. Y como canales de televisión, sabíamos que teníamos que contar esta historia, la pesadilla que tuvo lugar en Afganistán y el infierno que siguen sufriendo las mujeres en el país». Así el sistema de la alianza permite que un ciudadano de esos países presente un proyecto por su cuenta y «cuando nos reunimos en Roma, también abrimos una convocatoria de proyectos a todos los productores europeos», aclaró Laura Mai que contabilizó hasta 60 propuestas en 2024.

Este cambio orientado a buscar nuevas IPs inspiradoras está transformando el mercado, pero de manera distinta. Por ejemplo, en France Television, dice Morad, «tenemos una parte de entretenimiento general para todos los públicos y sabemos que nos interesan como proyecto ‘80 días por el mundo’, ‘Zorro’ o ‘Lucky Luke’, que vamos a empezar ahora, el rodaje. Pero queremos generar un equilibrio con proyectos muy bonitos en formato, pero que tienen un impacto terrible, como es ‘Los últimos días de Kabul’. Como cada cadena es un caso aparte, la moderadora quiso saber cómo equilibran los gustos con su propio público. «Cada uno de nosotros tiene distintas cualidades y elementos diferenciadores. Hay determinados proyectos que funcionan mejor, otros que funcionan peor», adelantó. Pero hay una curva de aprendizaje. Y tienes un poco que entender qué es lo que está funcionando para el público. Por ejemplo, ‘Germinal’ fue un proyecto «que funcionó de lujo en Francia y sin embargo en Italia no tuvo éxito». Desde ZDF de Alemania, «buscamos proyectos para un público lo más amplio posible. Pero puedes llegar a un público amplio de distintas maneras. Ahí tienes que pensar en otros elementos, por ejemplo, aquellos escándalos conocidos por el público o familiarizado con ellos». Por su parte, José Pastor explicó que «tener una IP se convierte en un valor seguro y es cada vez más importante. Cada vez vemos más series que se basan o se adaptan de libros que ya tienen fans que quieren verlas». En cuanto a las propias dificultades de RTVE, explicó que «tenemos que encontrar una manera de dar con una historia que funcione al menos en dos países. Y siempre digo que la clave es la financiación. Si quieres ser líder, pon más pasta».