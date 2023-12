Diego Losada ya tiene nuevo puesto de trabajo

El pasado 1 de diciembre, Diego Losada, uno de los presentadores de Cuatro, se despedía del que fuera su espacio desde mediados de marzo de 2022, ‘En boca de todos’. A tan solo pocos minutos para acabar el programa, Fede Arias, conductor de la sección ‘Viralismos’ realizaba una conexión en directo con la redacción del programa para una ‘’última hora’’.

"Última hora, hoy el es el último día de Diego Losada como presentador de 'En boca de todos', tras 424 programas, va a iniciar en breve un nuevo proyecto aquí en Mediaset", informaban provocando la emoción del presentador.

"Te queremos desear toda la suerte del mundo en este nuevo proyecto y ya sabes que esta es tu casa", concluía diciendo la redactora acompañada de aplausos de todos sus compañeros.

"Yo no quería show y veo hasta alguien disfrazado de dinosaurio en la redacción. El aplauso os lo doy yo por todo lo que me habéis enseñado durante este tiempo. Gracias a ustedes por habernos visto y por haber apreciado la diferencia. Me toca otros retos, os espero en ellos", decía agradecido para posteriormente recibir un detalle de sus compañeros, una chupa para la moto.

tres días después ya se conoce el nuevo reto que tendrá que hacer frente Losada. Diego, que fichó por en marzo de 2022 tras venir de los informativos de Tan soloque tendrá que hacer frente Losada. Diego, que fichó por Mediaset de TVE , donde presentó el Telediario Fin de Semana junto a Lara Siscar, además de copresentar 'La tarde en 24 horas' junto a Paula Sainz Pardo y suplir a

Xavier Fortes

en 'La noche en 24 horas'; volverá a conducir los informativos pero esta vez los de Cuatro, ‘Noticias Cuatro’ que regresa a la parrilla tras emitir su último programa en febrero de 2019.

Por su parte, el espacio de Cuatro producido por Producciones Mandarinaquedará en manos de Nacho Abad quien ha sustituido a Losada durante vacaciones y en la actualidad se encontraba como copresentador.