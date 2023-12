'GH VIP 8' pierde el rumbo a dos semanas de la final

El reality de Mediaset, ‘Gran Hermano VIP 8’, parece que a dos semanas de terminar anda en un tira y afloja. Tras los numerosos enfrentamientos entre los concursantes por motivos de convivencia, roces, cariño y reproches; la famosa casa de Guadalix de la Sierra protagonizó este domingo un cambio de rumbo que cogió por sorpresa a los seguidores del formato e incluso a los propios concursantes.

El pasado jueves tuvo lugar una puja para hacerse con una plaza en la final. Laura Bozzo, presentadora peruana, fue la participante que más apostó comprando dicha plaza por 50.000 euros dejando el premio final en 3.600 euros. Este acto levantó ampollas entre sus compañeros, especialmente en Carmen Alcayde quien no dudó en acusarla de traicionera. Este domingo, 3 de diciembre, el reality informaba a sus seguidores que las nominaciones y la puja ocurridas el jueves quedaban anuladas y todo a causa de unas trampas cometidas por parte de la peruana.

Bozzo, que se encontraba acostada en la cama, le confesó a Carmen Alcayde que llegó a pujar cierta cantidad de dinero ya que miró de reojo la pizarra de su compañera, Pilar Llori, viendo que esta había pujado más y no veía justo que tras ser expulsada se hiciera con un hueco en la famosa final.

"Esto lo cambia todo, las nominaciones quedan anuladas y las votaciones para la expulsión también anuladas, ahora mismo no hay nominados. Como la puja está impugnada lo que pagó Laura por el premio ha sido restituido y esta noche vais a nominar", comenzaba explicándole el presentador de Telecinco y de los debates dominicales, Ion Aramendi, no sin antes decirle que se les restaría 20.000 euros de sanción al premio final quedando en 33.600 euros.

"Este es el precio de las irregularidades de la puja, la consecuencia de vuestros actos. El programa ha decidido que esta es la cantidad justa puesto que es la cantidad máxima que aparecía en vuestras pizarras", continuaba informando.

Luitingo y Naomi afirmaron que vieron algo extraño por parte de Bozzo. La presentadora volvió a dar explicaciones en directo pero con notables cambios en su segunda versión. Ella asegura que no añadió un cero a su cifra al ver la pizarra de Pilar, si no que tenía escrito 25.000 euros y puso un cero donde estaba el número 5 para bajar 5.000 euros y quedarse en 20.000 euros: "Juro por mis hijas que puse eso, vi a Pilar anotando, pero no vi exactamente su pizarra, lo calculé, pero sentí que los 25.000 euros era demasiado dinero", comienza confesando.

Tras esto, los concursantes fueron uno por uno al confesionario para nominar, esta vez de nuevo en negativo. Cuando llegó el turno de Laura, esta quiso pedir disculpas por todo. "Quiero pedir perdón a la organización, al público, a Laura Bozzo por haberme fallado, a mis hijas. Estaba en un momento que me sentía hundida, tenía mucha presión y yo me equivoqué y cometí algo que es muy grave", confiesa arrepentida.

"Te agradezco tu sinceridad y que pidas perdón por algo que para nosotros ha sido muy grave", le ha dicho el presentador recibiendo así el aplauso del público en plató. En cuanto a las nominaciones, Pilar Llori, Luitingo, Michael y Laura Bozzo son los cuatro concursantes que se enfrentan a la última nominación dejando a Albert Infante, Naomi y Carmen Alcayde como finalistas oficiales.