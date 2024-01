El divertido lapsus de Margallo con Herrera: "Buenos días, Antonio". "Me llamo Carlos"

El programa de Carlos Herrera ha vivido este martes una divertida situación cuando el comunicador ha entrevistado al ex ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, con quien ha repasado distintos temas de actualidad relacionados con la política internacional, entre ellos la posibilidad de que el Gobierno reconozca a Kosovo como Estado.

Después de presentarle y ensalzar su currículum, Carlos Herrera saludó al ex ministro con un "¿qué tal, don José Manuel? Muy buenos días", a lo que el político del PP respondió con un "Buenos días, don Antonio. Feliz año y encantado de estar con ustedes".

"¿Don Antonio se refiere a mí o a quien está a su lado?", le preguntó Herrera. "No, me refiero a usted, que es con quien estoy hablando", respondió Margallo. "Vamos, (le pregunto) porque me llamo Carlos, no por otra cosa", añadió Herrera. "Ah, perdóname, perdóname, Carlos", concluyó el político del PP.

En la entrevista, Garcia Margallo afirmó que el reconocimiento de Kosovo como estado por parte de España sentaría un precedente "muy complicado y muy grave" con Cataluña ante una hipotética declaración de independencia.

En este sentido, criticó que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se haya contradicho porque su posición era que no reconocer a Kosovo implicaba no hacerlo tampoco con sus pasaportes y "ahora dice que se pueden reconocer los pasaportes, pero que eso no implica el reconocimiento del Estado".