'GH DUO': Marta López estalla tras descubrir que está nominada: "¿Por qué vais a por mí?, ¿me veis la más débil?"

‘Gran Hermano DUO’, el reality de Telecinco, mostró el pasado jueves 1 de febrero a sus cuatro nominadas. En un principio eran Mayka Rivera, Ana María Aldón, Ivana Icardi y Keroseno las señaladas para que una de ellas se convirtiera en la quinta expulsada sin embargo, las dos últimas tenían el poder del intercambio por lo que decidieron salvar a Keroseno para subir a Marta López.

El ‘Debate’ del domingo 4 de febrero presentado por Ion Aramendi, presentador de Mediaset, reunió a los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra en el famoso salón para que pudieran ver como las dos concursantes tomaron la decisión de cambiar a Keroseno por López. La colaboradora al saber que se convertía en nominada no pudo contener su cabreo por lo que quiso saber el motivo que llevó a las dos participantes a tomar dicha decisión.

"¿Por qué vais a por mí? ¿Por qué soy más débil o por qué?", lanzaba Marta a Keroseno. Ivana, la otra habitante implicada, quiso señalar que no tenía intención de nominar a Manuel, con el que no para de discutir, por no darle el gusto de verle entrar por la puerta tras ver que se ha salvado en ocasiones anteriores.

"Estrategia pura y dura. Como me has contado en alguna ocasión, tú no tienes gente que te quiere pero él viene de un reality...", continuaba alegando la argentina a lo que su compañera le decía a Marta ‘’que le queda otra’’, con tono de burla. Tras su comentario jocoso, Keroseno afirmó no estar orgullosa de la decisión tomada y que si volviera atrás no lo haría.