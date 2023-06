Las emotivas palabras de despedida de Itziar Miranda y Manu Baqueiro tras el final de 'Amar es para siempre'

Tras llegar la noticia de que Antena 3 está preparando una despedida final por todo lo alto para ‘Amar es para siempre’, serie producida por Diagonal, muchos actores que han participado en esta novela española han querido reflejar la gratitud por estos once años en antena con 2.700 episodios. Cabe recordar que ‘Amar es para siempre’ tuvo sus inicios en RTVE con ‘Amar en tiempos revueltos’ pero tras 7 años de emisión fue la propia cadena de Atresmedia mediante Atreseries quien decidió rescatarla para darle la fama que la procede.

Entre los artistas que han querido dedicar unas bonitas palabras se encuentra Itziar Miranda, conocida como Manolita. La actriz que lleva desde el tercer capítulo de la primera temporada en la novela española, junto a Manu Baqueiro (interpreta a su marido en la ficción bajo el nombre de Marcelino) y José Antonio Sayagués (quien interpreta a su suegro Pelayo) ha aprovechado sus redes sociales para despedirse de su trabajo y de su personaje tan querido.

“Qué 18 años más hermosos... Hemos acompañado soledades, sacudido corazones, unido a familias. Hemos acariciado la historia de nuestros abuelos y la hemos tratado de contar con amor y respeto. Prometemos estar a flor de piel para que esta última temporada sea absolutamente deliciosa”, comenzaba a escribir para dar las gracias a todas aquellas personas que han estado detrás de cámaras durante tantos años. ‘’Gracias a Diagonal TV, a Jaume Banacolocha y a Eduardo Casanova, por confiar tantos años en nosotros y cuidarnos tanto. Por vuestra sinceridad y nobleza siempre. Por las risas y las complicidades. Por vuestra amistad. Por ser y estar. Y ahora, ¡a darlo todo! Auguro un final precioso lleno de encuentros y emoción“, continuaba escribiendo la actriz.

Para terminar, Miranda ha querido tener unas palabras especiales para Álvaro Haro, el director de casting de la ficción y que ha acompañado al reparto desde el inicio de esta: “Fue nuestro primer coach y no se conformó con lo primero que le dábamos. Nos llevo de la mano con las mejores indicaciones, ensayos y consejos, para que los personajes estuvieran vivos y llenos de verdad, y fueran lo que son hoy. Amar es para siempre y lo seguirá siendo”, concluye en su escrito.

Otro de los que ha querido despedirse ha sido Manu Baqueiro. El actor que interpreta al marido de Manolita, Marcelino, también ha aprovechado Instagram para agradecer tantos años de cariño. ''Mi familia desde hace 18 años. Los tres irreductibles que llevamos en esto desde el principio, junto a un equipazo que no veis en la tele, pero que son lo más. Hemos crecido juntos dentro y fuera de plató y todavía no quiero imaginar cómo será la despedida el día que tengamos que cerrar El Asturiano definitivamente, pero ya está más cerca. Lo que sí que tengo claro es que a Pelayo y Manolita, Marce los llevará siempre en el corazón. Y yo con él. Agradecido por tantos años juntos, y más agradecido a @diagonaltelevisio por contar conmigo para este maravilloso viaje, que ya divisa su final. Eso sí, aún queda tela que cortar, y lo vamos a disfrutar a muerte hasta ese día. Mil gracias a todos los que estáis ahí cada tarde desde hace tantos años y que no habéis dejado de bombardearnos con muestras de cariño desde hace un par de días. Sois parte de esto’’, escribía.