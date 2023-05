José María García carga contra los políticos españoles en 'La Resistencia': ''Los tenemos malos, sordos y tontos''

‘La Resistencia’ contó en su pasado programa con la visita de uno de los rostros más emblemáticos y conocidos en el mundo del periodismo deportivo español. José María García Pérez se sentó junto a David Broncano para promocionar su serie documental de tres capítulos llamada ‘Supergarcía’ la cual se emite en la misma plataforma que el programa, MovistarPlus+.

Conocido como ‘Butanito’, el locutor radiofónico reconoció ver el programa de Broncano casi todos los días además de dejar claro que no puede con las injusticias y, ‘’ojo al dato’’, con los políticos actuales de España. "Yo he pensado siempre, que es lo que soñamos todos, que para que un país sea grande tenemos que tener unos políticos brillantes. Los tenemos malos, sordos y tontos. No hago ninguna exclusión, dentro de eso hay gente más preparada, pero a los que se salvan no les dejan tocar bola", decía sin pelos en la lengua provocando el aplauso del público y las risas del presentador.

El periodista no solo se despachó a gusto hablando de los políticos españoles sino que además, aprovechando la idea del jienense de que García se hiciera un canal de Twitch para contar lo que le diese la gana, opinó también sobre el streamer más famoso del país, Ibai Llanos. "Eso no me apetece todavía. A Ibai no le admiro pero le respeto porque no es periodista…, No puede pisarle a los periodistas, por ejemplo una noticia, irse a casa de Messi y no hacerle ni una sola pregunta que merezca la pena", soltaba para luego reconocer que ya no existe el periodismo deportivo de antes.

Ante estas palabras, Llanos no dudó en responder al invitado a través de su cuenta de Twitter, para aclarar qué es lo que hizo en casa de Messi. ‘’En casa de Messi lo que hice fue comer tequeños no era momento de preguntar nada’’, escribía el streamer.