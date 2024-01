Lucía aclara los sentimientos que siente hacia el padre de su hija en 'GH DÚO 2'

‘Gran Hermano DÚO 2’ arrancó motores el pasado jueves, 11 de enero. El concurso de Mediaset ha reunido a parejas de famosos llegándose incluso a producir un trío formado por ex participantes de ‘La isla de las tentaciones’. Mayca, Lucía y Manuel pasaban a concursar los tres juntos sin poder evitar los roces entre ellos, especialmente en la andaluza.

En los primeros días de convivencia, la conocida como ‘Manuéh la manita relajáh’ se abrió en canal con el resto de sus compañeros llegando a hablar sobre su expareja y padre de su hija, Isaac Torres, a quien conoció en la propia isla. La gaditana recordó como su relación estaba llena de luces y sombras además de sacar a relucir los líos amorosos que tuvo el conocido ‘Lobo’ cuando ella estaba embarazada.

"Estábamos peleados, le digo que estoy embarazada y volvemos por la efusividad. Entonces le llaman de un reality de Latinoamérica y me dice que se pira. Me faltó besarle los pies para que no se fuera. Me dijo que confiara en él, pero hizo tríos, se acostó con dos o tres’’, confesaba Lucía ante la mirada atónita de sus compañeros par luego desvelar que el padre de su hija luego quiso volver con ella y formar una familia.

"Vuelve y la burbuja se explota, yo tengo a la niña y él dice que quiere formar una familia", relata para afirmar con entereza que ‘’sigue enamorada de él’’. Estas palabras han calado bien hondo en Marta López quien no dudó en aconsejar a la joven de . "A ti como mujer y como pareja te está faltando el respeto y te está haciendo daño continuamente. Te estás perdiendo tanta vida fuera tan bonita...", le explica la colaboradora recibiendo el apoyo del resto de compañeros.

Aunque Lucía reconoce que está cegada de amor, no es la primera vez que habla así del padre de su hija dentro del concurso de Telecinco llegando a reconocer que sintió tanto amor por él que, de mutuo acuerdo, planearon tener a su bebé."Soy consciente de que se me fue la olla, también es verdad que él es muy cariñoso con la niña, quiere mucho a esa hija y por esa parte estoy tranquila", decía en el jardín de la casa de Guadalix de la Sierra.