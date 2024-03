Muere el actor Eddie Driscoll ("Mad Men"), a los 60 años

El veterano actor Eddie Driscoll, quien formó parte del reparto de las exitosas series "Entourage" y "Mad Men" ha fallecido en Los Ángeles, CA., a los 60 años. La causa se muerte se debe a un cáncer estomacal que le desencadenó una embolia pulmonar. Así lo dio a conocer Jimmy Palumbo, su amigo de toda la vida y colega al confirmar la muerte.

"Era un talento de verdad", exclamó sobre su amigo quien también participó en la icónica serie "Sexo en Nueva York", donde interpretó a un vendedor de bolsos falsos de Fendi durante el viaje de Carrie y Samantha a Los Ángeles, además de participar en la serie "This Is Us". Driscoll también tuvo un papel recurrente en la serie de ciencia ficción de TNT "The Last Ship" como el líder de la costa este, Randall Croft.

Originario de Nueva York, el actor estudió actuación en la Universidad de Miami y formó parte del programa de aprendizaje del Instituto Burt Reynolds de Cine y Teatro. Luego actuó junto a Reynolds en "Physical Evidence" (1989) y "Breaking In" (1989), dirigida por Michael Crichton. También consiguió papeles en dos de los programas de televisión de Reynolds, BL Stryker y Evening Shade.

Además de aparecer en los proyectos de Reynolds, otros papeles de Driscoll en la pantalla grande incluyen el thriller de acción "Cellular" (2004) y "Boat Trip" de 2002, protagonizada por Cuba Gooding Jr y Roger Moore. Driscoll a menudo interpretó a hombres uniformados y apareció en muchos dramas criminales a lo largo de los años, incluidos "CSI: Miami", "Future Man", "How to Get Away with Murder", "Outlaw" y "Desperate Housewives".

También actuó en teatro, sobre todo interpretando al usurero Angelo 'Gyp' DeCarlo en una compañía de gira de Jersey Boys por la costa oeste. El actor también fue presentador durante más de 20 años en el bar de karaoke "Dimples" en Burbank. El lugar cerrado desde entonces publicó un homenaje en Instagram a raíz de su muerte. "RIP Eddie Driscoll", escribieron. "Era la persona más divertida y talentosa que jamás haya trabajado en Dimples, a pesar de haber sido despedido 9 veces (¡Cómo te atreves! - me habría dicho y luego me corrigió diciéndome que fueron más de 9 veces). "Nunca rechazó la oportunidad de vestirse divertido y siempre controvertido. Tenía los mejores disfraces. Mucha gente lo extrañará mucho, especialmente nuestra familia Dimples".